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14 березня • оновлено в 12:17
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Популярна українська ведуча "застрягла" в США через коронавірус

2.5т
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Українська ведуча, зірка шоу "Орел і решка" Жанна Бадоєва не може повернутися з США до себе додому в Італію.

Бадоєва вирушила в Сан-Франциско та Майамі знімати чергову серію "Життя інших". Про це повідомляє "Газета.Ru".

Жанна Бадоєва

Жанна Бадоєва

instagram.com/zhanna_badoeva

Зйомки шоу довелося припинити після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про 30-денну заборону в'їзду з Європи через коронавірус. На тлі такого рішення авіакомпанії почали скасовувати трансатлантичні польоти.

"Я поки адекватна і спокійна! Всім терпіння і здоров'я! Моя прикраса піднімає настрій", - написала телеведуча.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2019 року Бадоєва зізналася, що змінила українське громадянство на італійське.

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Автор
Марія Дідик
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