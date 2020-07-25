Популярна українська телеведуча вийшла заміж за віцепрем'єра Резнікова. Фото

Ведуча програми "Ранок у Великому місті" на каналі ICTV Юлія Зорій вийшла заміж. Її обранцем став віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

Для реєстрації свого шлюбу пара обрала ЦНАП в пункті пропуску "Каланчак", що знаходиться на адміністративному кордоні Криму з Херсонською областю. На розписі були присутні тільки свідки, сестра Юлії, брат Олексія та двоє зіркових гостей. Про це ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла пресслужба ICTV.

"Коли Юля запропонувала розписатися саме на КПВВ я здивувався і зрадів одночасно, адже для мене це напрочуд близька і важлива тема. Моя мета – вийти на міжнародно визначені кордони України через безпечну реінтеграцію, через послуги для людей. Наші громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях, мають побачити, що і про них піклуються, що держава намагається охопити і їхні потреби. Для будь-якого українця, який проживає на ТОТ, Україна починається з моменту перетину КПВВ в сторону підконтрольній уряду території. І зараз в таких пунктах надаються всі види послуг від держави. Тому ми саме там провели важливу для нас подію, щоб показати, що будь-який українець може зробити те саме, тому що це зручно, швидко, доступно і головне – безпечно", – розповів Олексій Резніков.

Юлія Зорій і Олексій Резніков одружилися (фото – пресслужба ICTV)

Пропозицію руки та серця Олексій зробив Юлії ще восени й вже тоді пара почала вибирати дати для розпису і весілля. Церемонія повинна була відбутися ще в червні, але через пандемію і карантин її перенесли на липень. Саме святкування відклали на невизначений час.

Юлія Зорій (фото – прес-служба ICTV)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що племінниця Софії Ротару, співачка Sonya Kay (Софія Хлябич) вийшла заміж за хокеїста збірної України Олега Петрова. Церемонія одруження пари відбулася 7 червня.