Популярна українська телеведуча вийшла заміж за французького режисера

Українська ведуча програми "Факти" на телеканалі ICTV Інна Шевченко 27 червня вийшла заміж. Так, її обранцем став французький режисер Лоран.

Весільна церемонія пари відбулася у мальовничому куточку Франції – Провансі. На святі були присутні тільки свідки й близькі родичі нареченого. Про це ексклюзивно для OBOZREVATEL розповіла пресслужба ICTV.

За словами інсайдерів, пара повинна була одружитися ще 6 червня, однак через пандемію коронавірусу їм довелося розлучитися на 3 місяці. Про те, що з'явилася можливість полетіти до Франції, Інна дізналася за 4 дні до рейсу. Все завдяки допомозі сестри Лорана і Французького посольства в Україні.

Інна Шевченко вийшла заміж (джерело – пресслужба ICTV)

"Я зараз тут з Лораном неймовірно щаслива! За весь цей час, коли ми були не разом я ще більше зрозуміла наскільки сильно я його люблю! Мені більше нічого не треба – тільки він поруч. Єдине, що мої батьки не змогли приїхати через пандемію. Але ми знайшли вихід – транслювали церемонію їм наживо", – розповіла Інна.

Українська телеведуча і французький режисер познайомилися у 2016 році. Їхнє спілкування зав'язалося в месенджері, а історія кохання почалася у французькому місті Руссільйон. Пропозицію руки та серця обранець Шевченко зробив на її день народження майже два роки тому у Венеції.

Інна Шевченко та її обранець Лоран (джерело – Instagram-акаунт Інни Шевченко)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що племінниця Софії Ротару, співачка Sonya Kay (Софія Хлябич) вийшла заміж за хокеїста збірної України Олега Петрова. Церемонія одруження пари відбулася 7 червня.