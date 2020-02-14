Популярна українська співачка блиснула голими сідницями на камеру: гаряче відео

Популярна українська співачка Анастасія Кочетова, відома як MamaRika, показала шикарну фігуру в спокусливому купальнику.

Так, відповідне відео знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

MamaRika Instagram @mamarika_official

На ролику, який зірка зняла для популярної соцмережі TikTok, співачка позує в басейні під час відпочинку в Таїланді. У кадрі артистка знята зі спини, засвітивши голі сідниці.

Шанувальники, побачивши спокусливе відео, прийшли в захват:

"Ти шикарна", "Красуня", "Шикарно, гаряче", "Як Середі з такою красою пощастило", "Вау, як красиво".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що MamaRika показала фігуру у відвертому вбранні. Співачка позувала в прозорому боді, яке підкреслило її стрункі форми.

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