Популярна українська співачка блиснула голими сідницями на камеру: гаряче відео

Популярна українська співачка Анастасія Кочетова, відома як MamaRika, показала шикарну фігуру в спокусливому купальнику.
Так, відповідне відео знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
MamaRika
Instagram @mamarika_official
На ролику, який зірка зняла для популярної соцмережі TikTok, співачка позує в басейні під час відпочинку в Таїланді. У кадрі артистка знята зі спини, засвітивши голі сідниці.
Шанувальники, побачивши спокусливе відео, прийшли в захват:
"Ти шикарна", "Красуня", "Шикарно, гаряче", "Як Середі з такою красою пощастило", "Вау, як красиво".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що MamaRika показала фігуру у відвертому вбранні. Співачка позувала в прозорому боді, яке підкреслило її стрункі форми.
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