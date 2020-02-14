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14 лютого • оновлено в 09:07
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Популярна українська співачка блиснула голими сідницями на камеру: гаряче відео

2.6т
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Популярна українська співачка Анастасія Кочетова, відома як MamaRika, показала шикарну фігуру в спокусливому купальнику.

Так, відповідне відео знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

MamaRika

MamaRika

Instagram @mamarika_official

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На ролику, який зірка зняла для популярної соцмережі TikTok, співачка позує в басейні під час відпочинку в Таїланді. У кадрі артистка знята зі спини, засвітивши голі сідниці.

Шанувальники, побачивши спокусливе відео, прийшли в захват:

"Ти шикарна", "Красуня", "Шикарно, гаряче", "Як Середі з такою красою пощастило", "Вау, як красиво".

Популярна українська співачка блиснула голими сідницями на камеру: гаряче відео
Популярна українська співачка блиснула голими сідницями на камеру: гаряче відео
Популярна українська співачка блиснула голими сідницями на камеру: гаряче відео
Популярна українська співачка блиснула голими сідницями на камеру: гаряче відео
Популярна українська співачка блиснула голими сідницями на камеру: гаряче відео

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що MamaRika показала фігуру у відвертому вбранні. Співачка позувала в прозорому боді, яке підкреслило її стрункі форми.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Анна Міхно
Місце
Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
первый раз вообще слышу эту фамилию
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