Популярна українська блогерка розповіла подробиці "викрадення" дочки під Києвом

Українська блогерка Альона Лоран підтвердила, що її малолітню дочку Габріелу планували викрасти. Проте злочинців спіймали під час передання викупу за дитину – 200 тисяч доларів.

Телеведуча на своїй сторінці в Instagram розповіла, що викрадачем виявився сусід, з яким ніколи не виникало конфліктів. Викрадення він планував ще з 4 серпня і постійно стежив за сім'єю (фото дивіться нижче).

"Нас попередили правоохоронні органи. Ми були готові. Габі нічого не знає і ні морально, ні фізично не постраждала. Зловмисники вже закриті. Термін вироку – від 8 до 15 років тюремного ув'язнення. Якби не правоохоронці та не інсценування викрадення – все могло бути сумно", – поділилася Лоран.

Блогерка також зізналася, що її дочка була в безпеці, коли вона розмовляла з викрадачем щодо викупу.

Нагадаємо, правоохоронці встановили, що викрадачі ретельно готувалися до скоєння злочину. Зокрема вони орендували будинок, в якому планували утримувати дитину. Членів угруповання затримали в селі Білогородка Київської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Тернополя 1 липня намагалися викрасти дитину. Схопити маленьку дівчинку спробували прямо на очах у матері.