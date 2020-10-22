Популярна українська блогерка розповіла подробиці "викрадення" дочки під Києвом

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
5,4 т.
Альона Лоран розповіла про 'викрадення' дочки

Українська блогерка Альона Лоран підтвердила, що її малолітню дочку Габріелу планували викрасти. Проте злочинців спіймали під час передання викупу за дитину – 200 тисяч доларів.

Телеведуча на своїй сторінці в Instagram розповіла, що викрадачем виявився сусід, з яким ніколи не виникало конфліктів. Викрадення він планував ще з 4 серпня і постійно стежив за сім'єю (фото дивіться нижче).

"Нас попередили правоохоронні органи. Ми були готові. Габі нічого не знає і ні морально, ні фізично не постраждала. Зловмисники вже закриті. Термін вироку – від 8 до 15 років тюремного ув'язнення. Якби не правоохоронці та не інсценування викрадення – все могло бути сумно", – поділилася Лоран.

Дочка Альони Лоран Габріела.

Блогерка також зізналася, що її дочка була в безпеці, коли вона розмовляла з викрадачем щодо викупу.

Лоран розповіла подробиці "викрадення".

Нагадаємо, правоохоронці встановили, що викрадачі ретельно готувалися до скоєння злочину. Зокрема вони орендували будинок, в якому планували утримувати дитину. Членів угруповання затримали в селі Білогородка Київської області.

Злочинців затримали під час передання коштів.
Злочинців затримали під Києвом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у центрі Тернополя 1 липня намагалися викрасти дитину. Схопити маленьку дівчинку спробували прямо на очах у матері.

УкраїнаКиївКриміналНовини Києва та Київської областівикраденняблогердитина