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Популярна співачка в РФ розлучається: відверті фото зірки

8.2тЧитати матеріал російською

33-річна російська співачка Тетяна Липницька, яка відома під псевдонімом Б'янка, подала на розлучення з гітаристом Романом Безруковим. Шлюб протримався всього чотири місяці.

Весілля закохані справили у серпні цього року. Про розлучення Б'янка розповіла в інтерв'ю виданню PeopleTalk. OBOZREVATEL пропонує читачу подивитися найвідвертіші фото співачки.

Популярна співачка в РФ розлучається: відверті фото зірки

cosmo.ru

Обговорювати причину розлучення у соціальних мережах Липницька відмовилася, заявивши лише про те, що ні про що не шкодує і вдячна чоловікові за проведений разом час.

# biбі # позую

Публікація від Bianka ✌️ (@biankarnb)

Як раніше писав OBOZREVATEL, скандальна українська співачка Ані Лорак розлучається з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, який раніше публічно зрадив їй з молодою киянкою Яною Бєляєвою. Столичним нотаріусам надійшли листи від Лорак, які підтверджують, що пара перебуває у процесі розлучення.

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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Они же все профессиональная бледва,какой смысл жениться?В этой среде этот правовой институт следует упразднить,повальная ебля в порядке вещей,все друг друга трахают по ""братцки""так на хер пыжиться с женитьбами?
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Да, сисяры знатные. Мужик аж четыре месяца тискал их, но все приедается у этой тусовки. Но рекорд у покойного Жени Белоусова с Ветлицкой, всего одной ночи хватило в супружестве.
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