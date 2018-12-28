Популярна співачка в РФ розлучається: відверті фото зірки

33-річна російська співачка Тетяна Липницька, яка відома під псевдонімом Б'янка, подала на розлучення з гітаристом Романом Безруковим. Шлюб протримався всього чотири місяці.

Весілля закохані справили у серпні цього року. Про розлучення Б'янка розповіла в інтерв'ю виданню PeopleTalk. OBOZREVATEL пропонує читачу подивитися найвідвертіші фото співачки.

cosmo.ru

Обговорювати причину розлучення у соціальних мережах Липницька відмовилася, заявивши лише про те, що ні про що не шкодує і вдячна чоловікові за проведений разом час.

Як раніше писав OBOZREVATEL, скандальна українська співачка Ані Лорак розлучається з чоловіком Муратом Налчаджиоглу, який раніше публічно зрадив їй з молодою киянкою Яною Бєляєвою. Столичним нотаріусам надійшли листи від Лорак, які підтверджують, що пара перебуває у процесі розлучення.