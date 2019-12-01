Популярна російська співачка зменшила груди: фото

Російська співачка Анна Семенович зізналася, що страждає від генетичної патології під назвою гігантомастія і їй довелося зробити операцію зі зменшення грудей.
Про це вона розповіла на передачі "Секрет на мільйон".
instagram.com/ann_semenovich
"Є такий діагноз - гігантомастія. Це груди шостого, восьмого, дев'ятого розмірів і далі. Гігантомастію ставлять, якщо груди важать по 2,5 кілограма", - пояснила вона.
Артистка зробила операцію зі зменшення грудей з дев'ятого до п'ятого розміру. За її словами, зараз у неї шостий розмір, і груди можуть знову збільшитися.
Я людина - контролер, я дуже зібрана і чітка (мабуть це наслідки спортивного дитинства), звичайно в цих якостях є великі плюси! Мені складно зрозуміти не зібраних людей, які все забувають, нічого не встигають і завжди виглядають розслабленими. Але іноді я заздрю спокійним людям, вони не перегріваються і весь час щасливі. Особисто мені дуже складно розслабитися і відпустити себе, а іноді так важливо довіритися життя і просто плисти за течією, впускаючи в свою реальність чудеса 🍀 Дорогі, а ви завжди на контролі або частіше на релакс? # контроль # мислівслух # анясеменовіч # співачка # провідна # сексібомбочка # позітівщікі❤️❤️❤️
Сьогодні вранці мені хочеться лінуватися і притискати до грудей пухнасте диво, але мене чекають великі справи, і через не хочу пора кружляти в ритмі понеділка 🤩 ................... Макіяж і зачіска @ilgeeva Фотограф @ankvarc Видеограф @ morgun.pro Стиліст @pavlikova_official Собаки @xaskibest Локація @singercafe Продюсер зйомки @avrorashreder # анясеменовіч # співачка # провідна # красіваядевушка # позітівщікі❤️❤️❤️
Дорогі мої, як ви знімаєте стрес? Мені дуже важливо після складних зйомок або нових проектів побалувати себе вкусняшками 🥂🍔🍕С'есть трохи запрещенкі 🤦♀️ а краще багато 😂 Вчора я зжерла бургер і піцу одночасно, сьогодні я прокинулася така сита, що вирішила розвантажитися і посидіти деньок на соках. Таким чином я знову увійду в звичайний режим харчування, в основному це: риба, овочі, крупи і фрукти, тільки в першій половині дня, нічого цікавого 😂 Чим ви об'їдаєтеся в вихідний день? 👇🏼 .......... ...... Макіяж і зачіска @ilgeeva Фотограф @ankvarc Видеограф @ morgun.pro Стиліст @pavlikova_official @Aleksandra_fedo Собаки @xaskibest Локація @singercafe Продюсер зйомки @avrorashreder # анясеменовіч # співачка # актриса # провідна # позітівщікі❤️❤️❤️
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дмитро Шепелєв вперше офіційно показав свою кохану, дизайнера Катерину Тулупову. Відповідний знімок він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram у відповідь на інформацію в мережі про майбутнє весілля.
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