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1 грудня • оновлено в 22:15
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Популярна російська співачка зменшила груди: фото

15.3т
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Російська співачка Анна Семенович зізналася, що страждає від генетичної патології під назвою гігантомастія і їй довелося зробити операцію зі зменшення грудей.

Про це вона розповіла на передачі "Секрет на мільйон".

Популярна російська співачка зменшила груди: фото

instagram.com/ann_semenovich

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"Є такий діагноз - гігантомастія. Це груди шостого, восьмого, дев'ятого розмірів і далі. Гігантомастію ставлять, якщо груди важать по 2,5 кілограма", - пояснила вона.

Артистка зробила операцію зі зменшення грудей з дев'ятого до п'ятого розміру. За її словами, зараз у неї шостий розмір, і груди можуть знову збільшитися.

Я людина - контролер, я дуже зібрана і чітка (мабуть це наслідки спортивного дитинства), звичайно в цих якостях є великі плюси! Мені складно зрозуміти не зібраних людей, які все забувають, нічого не встигають і завжди виглядають розслабленими. Але іноді я заздрю спокійним людям, вони не перегріваються і весь час щасливі. Особисто мені дуже складно розслабитися і відпустити себе, а іноді так важливо довіритися життя і просто плисти за течією, впускаючи в свою реальність чудеса 🍀 Дорогі, а ви завжди на контролі або частіше на релакс? # контроль # мислівслух # анясеменовіч # співачка # провідна # сексібомбочка # позітівщікі❤️❤️❤️

Публікація від Семенович Анна (@ann_semenovich)

Сьогодні вранці мені хочеться лінуватися і притискати до грудей пухнасте диво, але мене чекають великі справи, і через не хочу пора кружляти в ритмі понеділка 🤩 ................... Макіяж і зачіска @ilgeeva Фотограф @ankvarc Видеограф @ morgun.pro Стиліст @pavlikova_official Собаки @xaskibest Локація @singercafe Продюсер зйомки @avrorashreder # анясеменовіч # співачка # провідна # красіваядевушка # позітівщікі❤️❤️❤️

Публікація від Семенович Анна (@ann_semenovich)

Дорогі мої, як ви знімаєте стрес? Мені дуже важливо після складних зйомок або нових проектів побалувати себе вкусняшками 🥂🍔🍕С'есть трохи запрещенкі 🤦♀️ а краще багато 😂 Вчора я зжерла бургер і піцу одночасно, сьогодні я прокинулася така сита, що вирішила розвантажитися і посидіти деньок на соках. Таким чином я знову увійду в звичайний режим харчування, в основному це: риба, овочі, крупи і фрукти, тільки в першій половині дня, нічого цікавого 😂 Чим ви об'їдаєтеся в вихідний день? 👇🏼 .......... ...... Макіяж і зачіска @ilgeeva Фотограф @ankvarc Видеограф @ morgun.pro Стиліст @pavlikova_official @Aleksandra_fedo Собаки @xaskibest Локація @singercafe Продюсер зйомки @avrorashreder # анясеменовіч # співачка # актриса # провідна # позітівщікі❤️❤️❤️

Публікація від Семенович Анна (@ann_semenovich)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дмитро Шепелєв вперше офіційно показав свою кохану, дизайнера Катерину Тулупову. Відповідний знімок він оприлюднив на своїй сторінці в Instagram у відповідь на інформацію в мережі про майбутнє весілля.

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Автор
Марія Дідик
Особа
Анна Семенович
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Дура сисястая.
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