Популярна російська співачка зменшила груди: фото

Російська співачка Анна Семенович зізналася, що страждає від генетичної патології під назвою гігантомастія і їй довелося зробити операцію зі зменшення грудей.

Про це вона розповіла на передачі "Секрет на мільйон".

instagram.com/ann_semenovich

"Є такий діагноз - гігантомастія. Це груди шостого, восьмого, дев'ятого розмірів і далі. Гігантомастію ставлять, якщо груди важать по 2,5 кілограма", - пояснила вона.

Артистка зробила операцію зі зменшення грудей з дев'ятого до п'ятого розміру. За її словами, зараз у неї шостий розмір, і груди можуть знову збільшитися.

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