Популярна російська співачка оголила груди на сцені: відео

Російська співачка, колишня учасниця групи "Серебро" Ольга Серябкіна оголила на сцені свої груди. Прямо під час виступу дівчина приспустила шлею короткого топу так, що глядачі змогли побачити інтимну частину її тіла.

Користувачі мережі обурилися такій поведінці співачки. Відео розмістили в Instagram на сторінці "Еllotv".

У коментарях до відео користувачі мережі припустили, що таким чином Серябкіна хотіла привернути до себе увагу.

Як раніше писав OBOZREVATEL, відома українська співачка, колишня учасниця проекту "Танці з зірками" Слава Камінська показала шанувальникам своє голе тіло, розмістивши гаряче фото в соціальній мережі.