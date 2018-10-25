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/люди

Популярна російська співачка оголила груди на сцені: відео

14.7тЧитати матеріал російською

Російська співачка, колишня учасниця групи "Серебро" Ольга Серябкіна оголила на сцені свої груди. Прямо під час виступу дівчина приспустила шлею короткого топу так, що глядачі змогли побачити інтимну частину її тіла.

Користувачі мережі обурилися такій поведінці співачки. Відео розмістили в Instagram на сторінці "Еllotv".

Популярна російська співачка оголила груди на сцені: відео
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У коментарях до відео користувачі мережі припустили, що таким чином Серябкіна хотіла привернути до себе увагу.

Популярна російська співачка оголила груди на сцені: відео

Як раніше писав OBOZREVATEL, відома українська співачка, колишня учасниця проекту "Танці з зірками" Слава Камінська показала шанувальникам своє голе тіло, розмістивши гаряче фото в соціальній мережі.

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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Ну и...где оголила? И вооще кто это такая??? Обозреватель..не о чем писать???Пиши лучше почаще о нищих украинских пенсионерах Смелее
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