Головна Новини
23 грудня • оновлено в 17:38
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Популярна російська блогерка чекає дитину: вагітне фото

1.6т
Читати матеріал російською

Популярна блогерка з Росії Мар'яна Ро, яка вже два роки зустрічається з репером Face, вагітна.

Так, 20-річна дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому постала з помітно кругленьким животом. Зазначимо, що Мар'яна була одягнена у вільну сукню нюдового відтінку з відкритими плечима. Вона зворушливо підтримувала живіт, роблячи селфі.

Мар'яна Ро

Мар'яна Ро

Фото: instagram/maryanaro

Мар'яна Ро вагітна

Мар'яна Ро вагітна

Фото: instagram/maryanaro

Новини
Кохану Ді Капріо запідозрили у вагітності: як виглядає красуня

До слова, блогерка ніяк не стала підписувати новий знімок, а також закрила доступ для коментарів. Репер Фейс, з яким вона перебуває у відносинах, також не прокоментував дану фотографію.

Фейс і Мар'яна Ро

Фейс і Мар'яна Ро

Фото: instagram/maryanaro

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мар'яна Ро викликала фурор в мережі сміливою фотосесією топлес. Вона прикрасила обкладинку чоловічого глянцю Maxim

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Крістіна Долматова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
4
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Зозуля Марина
Зозуля Марина
Обоз! Ты сбрендил?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги