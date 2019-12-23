Популярна російська блогерка чекає дитину: вагітне фото

Популярна блогерка з Росії Мар'яна Ро, яка вже два роки зустрічається з репером Face, вагітна.
Так, 20-річна дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото, на якому постала з помітно кругленьким животом. Зазначимо, що Мар'яна була одягнена у вільну сукню нюдового відтінку з відкритими плечима. Вона зворушливо підтримувала живіт, роблячи селфі.
Мар'яна Ро
Фото: instagram/maryanaro
Мар'яна Ро вагітна
Фото: instagram/maryanaro
До слова, блогерка ніяк не стала підписувати новий знімок, а також закрила доступ для коментарів. Репер Фейс, з яким вона перебуває у відносинах, також не прокоментував дану фотографію.
Фейс і Мар'яна Ро
Фото: instagram/maryanaro
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мар'яна Ро викликала фурор в мережі сміливою фотосесією топлес. Вона прикрасила обкладинку чоловічого глянцю Maxim
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