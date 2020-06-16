Популярна реперка Аlyona Аlyona відверто розповіла, скільки важить

Українська хіп-хоп-виконавиця Аlyona Аlyona (Олена Савраненко) відверто назвала свою вагу та зазначила, що кидає собі виклик і буде худнути.

Так, на особистій сторінці в Instagram співачка показала ролик, на якому стає на ваги – вони показали 127,4 кг (ролик дивіться в кінці новини).

Дівчина вказала, що протягом року планує скинути 29 кг і додала, що істотно худнути вона не збирається, а буде боротися з вагою просто "для авантюри".

Аlyona Аlyona показала, скільки важить Instagram Аlyona Аlyona

"Нещодавно мені виповнилося 29 років. Я хочу кинути собі виклик і спробувати схуднути за рік на 29 кілограмів. Щоб на наступний день народження я важила трохи менше, ніж сьогодні", – розповіла Аlyona Аlyona.

Олена також пообіцяла ділитися з фанатами процесом свого схуднення і розповідати, що їсть і що робить для того, щоб стати стрункою.

Instagram Аlyona Аlyona

"Чому хочу це зробити? Хочеться якоїсь авантюри в житті, концерти зникли, хочеться кидати собі виклики. І постійно досягати якихось вершин", – поділилася реперка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Alyona Alyona увійшла в рейтинг 10 найперспективніших реп-виконавців Європи за версією німецького порталу Highsnobiety.