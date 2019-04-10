Популярна модель показала груди в відвертому купальнику

Російська супермодель Ірина Шейк показала струнку фігуру в купальнику. Так, вона позувала стоячи біля дерев, демонструючи шанувальникам свої стрункі ноги та груди.
Фото Шейк розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. За добу знімки набрали понад 300 тисяч лайків і тисячі хвалебних коментарів.
Зазначимо, що Ірина Шейк часто радує своїх шанувальників яскравими фото, на яких на ній практично відсутній одяг.
Honored to have been a part of the first -ever exhibition dedicated to @ManfredThierryMugler, on view at @mbamtl starting 03.02.19❤️ For this shoot , they brought all of these incredible pieces from his archive .. True genius! ️ Be sure to check out this amazing retrospective, showing pieces from 1 973 and 2001. @muglerofficial, photographed by @alixmalka.
Як раніше писав OBOZREVATEL, знаменита південноафриканська супермодель, відома як одна з "ангелів" (осіб бренду) компанії Victoria's Secret і найдорожча бікіні-модель світу, Кендіс Свейнпол постала повністю голою перед камерами папараці.
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