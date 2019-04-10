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Популярна модель показала груди в відвертому купальнику

1.3тЧитати матеріал російською

Російська супермодель Ірина Шейк показала струнку фігуру в купальнику. Так, вона позувала стоячи біля дерев, демонструючи шанувальникам свої стрункі ноги та груди.

Фото Шейк розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. За добу знімки набрали понад 300 тисяч лайків і тисячі хвалебних коментарів.

Популярна модель показала груди в відвертому купальнику
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Зазначимо, що Ірина Шейк часто радує своїх шанувальників яскравими фото, на яких на ній практично відсутній одяг.

Як раніше писав OBOZREVATEL, знаменита південноафриканська супермодель, відома як одна з "ангелів" (осіб бренду) компанії Victoria's Secret і найдорожча бікіні-модель світу, Кендіс Свейнпол постала повністю голою перед камерами папараці.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

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