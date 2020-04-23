Популярна блогерка показала, як готує їжу абсолютно голою

28-річна британська блогерка Памела Фрейзер показала, як готує вечерю без одягу під час ізоляції через пандемію коронавірусу.

Дівчина проводить онлайн-заняття під назвою "Гола кухня" щотижня, демонструючи користувачам мережі приготування страв повністю оголеною. Про це повідомляє портал Daily Star.

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За словами дівчини, такі уроки стають все більш популярними, тому що люди не соромляться роздягатися вдома.

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"Багатьом подобається, що їм не потрібно прокидатися вранці і збиратися: немає жодної необхідності виглядати ідеально на карантині", – розповіла вона.

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