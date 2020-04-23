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23 квітня • оновлено в 22:45
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Популярна блогерка показала, як готує їжу абсолютно голою

5.7т
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28-річна британська блогерка Памела Фрейзер показала, як готує вечерю без одягу під час ізоляції через пандемію коронавірусу.

Дівчина проводить онлайн-заняття під назвою "Гола кухня" щотижня, демонструючи користувачам мережі приготування страв повністю оголеною. Про це повідомляє портал Daily Star.

Популярна блогерка показала, як готує їжу абсолютно голою

thesun.ie

За словами дівчини, такі уроки стають все більш популярними, тому що люди не соромляться роздягатися вдома.

Популярна блогерка показала, як готує їжу абсолютно голою

thesun.ie

"Багатьом подобається, що їм не потрібно прокидатися вранці і збиратися: немає жодної необхідності виглядати ідеально на карантині", – розповіла вона.
Популярна блогерка показала, як готує їжу абсолютно голою

thesun.ie

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Автор
Марія Дідик
Місце
Великобританія
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