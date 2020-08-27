Популярна білоруська співачка разом з дітьми покинула країну через протести

Лідерка групи NAKA, акторка Анастасія Шпаковська покинула разом з дітьми Білорусь через протести, які почалися в країні 9 серпня.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook. Також артистка написала заяву на звільнення з Національного драматичного театру імені Максима Горького, в якій пояснила, що не може працювати в держструктурі, коли "держава видає злочинні накази проти свого народу".

"Друзі, з болем у серці змушена повідомити, що я з дітьми покинула Білорусь. Безпека моїх дітей – найважливіше завдання для мене. Але я, як і раніше, продовжую робити все, що від мене залежить, для нашої перемоги і свободи. Ми разом. Сил нам усім. Миру і любові", –написала Шпаковська.

Шпаковська поїхала з країни, щоб її діти були в безпеці Facebook Анастасія Шпаковська

Слід відзначити, що згодом співачка видалила свою публікацію.

Анастасія Шпаковська народилася в 1979 році в Мінську. Закінчила Білоруську академію мистецтв за спеціальністю "Актор драматичного театру і кіно". З 2002 року працювала в театрі імені Горького. Також відома як лідер групи NAKA. Зірка виховує сина і дочку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, протести в Білорусі почалися після результатів виборів президента 9 серпня. Громадськість і спостерігачі поставили під сумнів легітимність шостого терміну Олександра Лукашенка.

У свою чергу Євросоюз відмовився визнавати результати виборів президента Білорусі, назвавши їх невільними і несправедливими.