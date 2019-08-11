Відома американська співачка розлучилася з чоловіком через дівчину: фото "палких" поцілунків

Американська співачка Майлі Сайрус і актор Ліам Хемсворт, які в кінці грудня одружилися, вирішили розлучитися.

Представник артистки підтвердив цю інформацію, зазначивши, що 26-річна Сайрус і 29-річний Хемсворт розвиваються і змінюються "як партнери і особистості", тому вирішили, що розійтися – це найкраще рішення. Про це повідомляє DailyMail.

Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт loveradio.ru

Зазначимо, що деякий час тому в мережі з'явилися фотографії, на яких Сайрус цілується з жінкою під час відпочинку в Італії. Це - 30-річна блогер Кейтлін Картер, дружина Броді Дженнера - старшого брата моделей Кендалл і Кайлі Дженнер.

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

dailymail.co.uk

У червні 2015 року Майлі зізналася у своїй бісексуальності, а пізніше в інтерв'ю Сайрус заявила про свою пансексуальність - потяг до людей незалежно від біологічної статі та гендерної ідентичності.

Як раніше писав OBOZREVATEL, скандальна американська співачка і актриса Майлі Сайрус потрапила в неприємну ситуацію – на неї накинувся фанат. Це сталося, коли вона з чоловіком Ліамом Хемсвортом покидала готель в Барселоні. Пару оточила юрба шанувальників, коли вони обидва йшли до машини. Невідомий чоловік раптово схопив співачку за волосся і спробував її поцілувати.

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