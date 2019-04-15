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Популярна актриса з РФ звинуватила Собчак у шахрайстві

3.2тЧитати матеріал російською

Популярна в Росії актриса Агата Муценієце звинуватила журналістку Ксенію Собчак в шахрайстві. Зірка серіалу "Закрита школа" заявила, що вона накручує перегляди власного шоу.

Актриса визнала, що у Собчак "непогано виходить" вести шоу, але мільйонні перегляди випусків викликають у неї сумнів, пише "СтарХит".

Агата Муценієце

Агата Муценієце

Weacom

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"Собчак несамовито увірвалася в YouTube. Але, кажуть, вона накручує собі перегляди. Виходить, ти обманюєш сам себе", - заявила Муценієце.

Раніше, редактори російської телеведучої Ксенії Собчак переплутали фото молодого журналіста Леоніда Парфьонова з фронтменом групи The Rolling Stones Міком Джаггером і пустили знімок в ефір.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно через програму Собчак виник скандал з балериною Анастасією Волочковою, яка впустила подругу до себе в будинок для зйомок. Телеведуча досліджувала спальню героїні, поки та не бачила. В результаті вона натрапила на інтимний предмет, який через цензуру не показала в програмі.

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Иванов Петр
Иванов Петр
Если судить по статьям в обозе, то хохлы спят и видят только Собчак и Путина.
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
"Популярная в России актриса"???? Кто это вообще? Что за Муцениеце такое?
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