Популярна актриса з РФ роздяглася для глянцю: гаряче фото

Відома російська актриса Світлана Ходченкова з'явилася на обкладинці глянцевого журналу оголеною. Так, вона продемонструвала шанувальникам свою розкішну фігуру.

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на знімок. Вони зазначили, що актрисі не варто з'являтися в такому вигляді. Фото Ходченкова розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Світлана Ходченкова instagram.com/svetlana_khodchenkova

"З, навіщо вам це? У вас і так купа шанувальників справжніх, а не таких, як у роздягнених бездарних дівок! Залишайтеся собою", "А навіщо роздяглася, ніби й так хороша", "Фото красиве. Ви на ньому супер, але думаю це було зайве. Ви і так гарні і талановиті", "Ідеальна", - пишуть в мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, зірка популярного українського серіалу "Школа" Ліза Василенко порадувала шанувальників дикими танцями. Актриса під популярні треки, від яких у неї "рве дах", танцювала в нижній білизні, засвітивши груди на камеру.

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