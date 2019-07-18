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Популярна актриса з РФ роздяглася для глянцю: гаряче фото

4.2т Читати матеріал російською

Відома російська актриса Світлана Ходченкова з'явилася на обкладинці глянцевого журналу оголеною. Так, вона продемонструвала шанувальникам свою розкішну фігуру.

Користувачі мережі неоднозначно відреагували на знімок. Вони зазначили, що актрисі не варто з'являтися в такому вигляді. Фото Ходченкова розмістила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Світлана Ходченкова

Світлана Ходченкова

instagram.com/svetlana_khodchenkova

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Це була дуже спекотна фотосесія 😎 @bulgariofficial ❤️ #repost @instylerussia - - Зустрічайте Світлану Ходченкову @svetlana_khodchenkova на обкладинці серпневого номера InStyle ✨ InStyle першим розпитав російську актрису про те, як вона вирішила стати продюсером і дати "зелене світло" сміливим творчим експериментам , і заодно запропонував їй зіграти головну героїню у фотозйомці, натхненної картиною Бернардо Бертолуччі "Під покровом небес".

Публікація від Actress / official page (@svetlana_khodchenkova)

"З, навіщо вам це? У вас і так купа шанувальників справжніх, а не таких, як у роздягнених бездарних дівок! Залишайтеся собою", "А навіщо роздяглася, ніби й так хороша", "Фото красиве. Ви на ньому супер, але думаю це було зайве. Ви і так гарні і талановиті", "Ідеальна", - пишуть в мережі.

Популярна актриса з РФ роздяглася для глянцю: гаряче фото
Популярна актриса з РФ роздяглася для глянцю: гаряче фото
Популярна актриса з РФ роздяглася для глянцю: гаряче фото
Популярна актриса з РФ роздяглася для глянцю: гаряче фото

Як раніше писав OBOZREVATEL, зірка популярного українського серіалу "Школа" Ліза Василенко порадувала шанувальників дикими танцями. Актриса під популярні треки, від яких у неї "рве дах", танцювала в нижній білизні, засвітивши груди на камеру.

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Особа
Світлана Ходченкова
Місце
Росія
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