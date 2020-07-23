Поплавський показав, як запалює з доярками в рідному селі. Відео

Ольга Веркалець Люди 13:18, 23.07.2020

Український співак, ректор Київського університету культури Михайло Поплавський поділився з шанувальниками відео, як танцює з доярками на фермі в рідному селі.

Ролик 70-річна зірка опублікував в своєму Instagram-акаунті. На ньому він виконує танцювальні рухи під популярну пісню Dava і Seryoga "Черный бумер" (відео дивіться нижче).

Поплавський намагається слідкувати за сучасною модою в соцмережі, тому спитав фанатів, які тренди йому ще відзняти.

"У рідному селі Мечиславка (Кіровоградська область. – Ред.) на молочно-товарній фермі! Запалювали з доярками Куценко Валею та Білоконь Анею", – написав співочий ректор.

Фанати засипали ректора компліментами і відзначили, що відео підняло їм настрій.

"Це вже інша справа. З такими дівчатами Міша краще виглядає, ніж з внучками", "Михайло Михайлович ви молодець! Побільше таких відео! Підняли настрій", "Це щось нереальне", – написали в коментарях.

Скриншот коментарів
Instagram @poplavskiy_michail
Скриншот коментарів
Instagram @poplavskiy_michail

Як повідомляв OBOZREVATEL, Михайло Поплавський взяв участь у челленджі #chicabamboni, який запустив гурт MOZGI з нагоди прем'єри нової пісні.

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