Поплавська, Скрябін і Биков: українські зірки, які загинули в страшних ДТП

Два роки тому смерть артистки "Дизель шоу" Марини Поплавської приголомшила всю Україну. У річницю трагічної події OBOZREVATEL згадує інших українських знаменитостей, які загинули в ДТП і залишили після себе улюблені ролі, проєкти і передчасну любов телеглядачів.

Марина Поплавська

Смерть Поплавської 20 жовтня 2018 року стала потрясінням для шанувальників. Артистка, зірка "Дизель шоу" за правом носила титул "родзинки" програми. Для неї, яка все життя присвятила педагогіці (жінка більше ніж 20 років викладала в школі українську мову та літературу), поява на телебаченні була справжнім проривом. Після КВН, де вона була ключовою фігурою програми "Девчонки из Житомира", Поплавська потрапила в "Дизель шоу" і досить швидко стала улюбленицею глядачів.

20 жовтня близько 6:43 ранку автобус, на якому пересувалися актори "Дизель шоу", потрапив в автокатастрофу поблизу села Мила. Тоді травми отримали актриса Яна Глущенко, Євген Сморигін, а Єгор Крутоголов зламав ногу. Марина Поплавська їхала на передньому сидінні і в фатальній аварії у неї, на жаль, не було шансів. Артистку поховали в закритій труні в рідному Житомирі.

Смерть Поплавської 20 жовтня 2018 року стала потрясінням для шанувальників 24 канал

Кузьма Скрябін

Кузьма Скрябін або просто Кузьма, в звичайному житті відомий як Андрій Кузьменко, досить швидко став культовою фігурою в українському шоу-бізнесі. Саме з його руки почав кар'єру DZIDZIO разом зі своїм колективом. Крім того, він надавав усіляку підтримку іншим українським музичним колективам, але найголовніше – Кузьму знали як людину, яка ніколи не підкорялася загальноприйнятим правилам і говорила те, що думає.

1 лютого 2015 року, за день до загибелі, Кузьма випустив новий кліп на пісню "Дельфіни" і поїхав на концерт до Кривого Рогу. Повертаючись звідти слизькою від дощу дорогою близько 7 ранку, його автомобіль врізався в молоковоз. Незважаючи на подушки безпеки, що спрацювали, Андрій Кузьменко помер через кілька годин від отриманих травм. Примітно, що артист так і не дочекався допомоги рятувальників і швидкої, що породило безліч чуток про "замовну" аварію.

Кузьма Скрябін загинув, повертаючись із концерту в Кривому Розі 1 лютого 2015 року Lifestyle

Ігор Пелих

Ще задовго до появи шоу "Орел і Решка", а також проєкту Дмитра Комарова "Світ навиворіт", на телеканалі ICTV виходив один із перших тревел-шоу на українському телебаченні "Галопом по Європах", ведучим якого став і автор програми Ігор Пелих. Телеведучий також заснував свою продюсерську компанію "Роги і копита", працював на радіо. Крім того, у нього була кохана дружина Олександра і троє дітей: син Іван і дочки Соломія та Устина.

Життя і творчість Ігоря перервала страшна автокатастрофа, що трапилася 8 травня 2009 року на проспекті Перемоги в Києві. Honda Accord на повному ходу врізалась в автомобіль, що їхав поруч, після чого виїхала на зелену смугу, де вдарився об дерева і перекинулася. У салоні іномарки перебував і телеведучий Ігор Пелих, який помер від страшних травм прямо на місці події.

Ігор Пелих загинув у страшній автокатастрофі, що трапилася 8 травня 2009 року Lichnosti.net

Ольга Бура

Біляву усміхнену телеведучу прогнозу погоди і програми "Коронна страва" сьогодні згадають небагато. Однак колеги Ольги та її чоловік – адвокат Сергій Влащенко, цінували її добру усмішку і роботу в благодійних проєктах. Ольга була висхідною зіркою українського телебачення.

Страшна аварія, що сталася 29 травня 2004 року о 00:55 ночі на трасі Київ – Суми, обірвала життя телеведучої. Ольга Бура, яка неодноразово зізнавалася в тому, що любить швидку їзду, загинула саме з цієї причини. Водій автомобіля Lexus на величезній швидкості – 200 км/год врізався в бетонну огорожу на Харківській площі, потім – у клумбу і вилетів на газон. Машина кілька разів перекинулася в повітрі і врізалася в рекламний щит на висоті чотирьох метрів. Ольга в несвідомому стані вилетіла з машини вже без ознак життя, а водій помер дорогою в лікарню.

"Я скоро приїду. Чекай..." – було останнім смс, яке надіслала Ольга своєму чоловікові.

Телеведуча Ольга Бура загинула 29 травня 2004 року о 00:55 ночі на трасі Київ – Суми The Place.ru

Анатолій Дяченко

Чарівного й веселого телеведучого і коміка Анатолія Дяченка багато хто пам'ятає за програмою "Золотий гусак". Крім того, український комедіант був відомий за ролями в новорічних мюзиклах "Сорочинський ярмарок", "За двома зайцями" та інших.

Телеведучий Анатолій Дяченко пішов із життя 13-го липня 2005 року у віці 46 років. Аварія трапилася за пів години їзди від його будинку під Вишгородом. Разом зі своїм другом, Анатолій повертався з риболовлі. Вів машину сам Дяченко, який до цього майже добу не спав. Унаслідок чого прямо за кермом у нього стався серцевий напад. Виїхавши на зустрічну смугу, джип актора зіткнувся з вантажівкою. Удар прийшовся прямо на водійське місце – Анатолій помер миттєво.

Анатолій Дяченко пішов із життя 13-го липня 2005 року в віці 46 років LiveJournal

Леонід Биков

"Після бою серце просить музики подвійно" – говорив герой Леоніда Бикова – капітан Титаренко зі знаменитого фільму "В бой идут одни старики". Серце прославленого актора завжди просило музики – настільки Биков був закоханий у свою професію. Актор став всенародним улюбленцем і зіркою телеекранів після фільмів "В бой идут одни старики", "Ати-бати, йшли солдати", "Максим Перепелиця" та інші.

Його загибель приголомшила весь Радянський союз. Биков трагічно загинув, повертаючись із дачі, біля містечка Димер на трасі Київ-Мінськ 11 квітня 1979 року. Під час спроби обгону асфальтоукладального катка. Намагаючись уникнути лобового зіткнення з вантажівкою, що їхала назустріч, Биков різко вивернув кермо своєї "Волги" і на повній швидкості врізався в каток. Актор помер на місці.