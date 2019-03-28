МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
1 кг кави в зернах Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

"Дупа дупі не рівня": солістка "НеАнгелів" зробила зізнання про пластичні операції

Читати матеріал російською

Солістка популярного українського гурту "НеАнгели" Слава Камінська планувала зробити пластику, але її чоловік Едгар категорично проти.

Про це вона розповіла в інтерв'ю програми "Ходят слухи", уточнивши, що у неї генетична схильність до правильного закачуванню м'язів (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Думала. Я про все думала. Я взагалі Едгару казала. Я думала, що заміж виходила, у мене буде All inclusive (все включено. — Ред.), а тут ботоксу не допросишся. Він проти. Він сказав, що у мене в принципі з цим проблем немає, а у мене проблем таки немає", — зазначила Камінська.

Новини
Пластика груди: развеиваем топ-5 мифов
Слава Камінська

Слава Камінська

Скріншот

За словами зірки, у слов'янських дівчат мало схильності до закачування м'язів у спортзалі. Це зазвичай риса бразилійок.

"У мене добре генетично м'язи розташовані, щоб їх закачувати. Дупа дупі не рівня. Я бачила гарні дупи у наших слов'янських дам", — зазначила вона.

Слава Камінська

Слава Камінська

Instagram Слави Камінської

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Камінська показала підтягнуті ноги і голі сідниці, викликавши бурю емоцій серед шанувальників. Вона розповіла, що домоглася цього, дотримуючись інтервального голодування.

Пізніше Камінська опублікувала відео, на якому показала результати. За її словами, через голодування у неї зникли груди, хоча фігура її абсолютно влаштовує.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Особа
слава Камінська
Місце
Україна
Тег
шоу-бизнес
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки