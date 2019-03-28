"Дупа дупі не рівня": солістка "НеАнгелів" зробила зізнання про пластичні операції

Солістка популярного українського гурту "НеАнгели" Слава Камінська планувала зробити пластику, але її чоловік Едгар категорично проти.

Про це вона розповіла в інтерв'ю програми "Ходят слухи", уточнивши, що у неї генетична схильність до правильного закачуванню м'язів (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Думала. Я про все думала. Я взагалі Едгару казала. Я думала, що заміж виходила, у мене буде All inclusive (все включено. — Ред.), а тут ботоксу не допросишся. Він проти. Він сказав, що у мене в принципі з цим проблем немає, а у мене проблем таки немає", — зазначила Камінська.

Слава Камінська Скріншот

За словами зірки, у слов'янських дівчат мало схильності до закачування м'язів у спортзалі. Це зазвичай риса бразилійок.

"У мене добре генетично м'язи розташовані, щоб їх закачувати. Дупа дупі не рівня. Я бачила гарні дупи у наших слов'янських дам", — зазначила вона.

Слава Камінська Instagram Слави Камінської

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Камінська показала підтягнуті ноги і голі сідниці, викликавши бурю емоцій серед шанувальників. Вона розповіла, що домоглася цього, дотримуючись інтервального голодування.

Пізніше Камінська опублікувала відео, на якому показала результати. За її словами, через голодування у неї зникли груди, хоча фігура її абсолютно влаштовує.

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