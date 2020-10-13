Попелюшка-гей і темношкіра Білосніжка: в Угорщині випустили збірник сучасних казок

Юля Ухіна Люди 10:35, 13.10.2020 Оновлено: 11:00, 13.10.2020

В Угорщині перевипустили книгу зі старими дитячими казками, переробленими на новий лад – у традиціях повної толерантності.

Як повідомляє видання Super, до збірки увійшло 17 оповідань, в яких описані персонажі різної статі, етнічного, релігійного та соціально-економічного походження. Так, Попелюшка стала смаглявим хлопцем-геєм, який знаходить свого принца. Снігова королева теж виявилася прихильником одностатевого кохання, а у Білосніжки, всупереч її імені, шкіра стала смаглявою.

Попелюшка-гей та його партнер
super.ru

Крім того, з Посейдоном у новій версії знайомих казок бореться трансгендерний чоловік. А казковий олень заявив, що не приймає традиційний поділ на чоловіків та жінок.

"Наша мета – зробити дитячу літературу різноманітнішою і показати малюкам, яке прекрасне життя. Ми хочемо створювати історії, які зображають життя всіх молодих людей. Нам не подобаються звинувачення в тому, що ми шкодимо дітям", – заявив автор сучасних казок.

Білосніжка
super.ru

Зазначається, що першу партію книг, куди увійшли 17 творів, надрукували тиражем 1500 примірників. Нові твори з магазинних полиць розмели дуже швидко. Тепер до виходу готується нова партія книг тиражем у 15 тисяч.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, знаменитий мультфільм "Губка Боб Квадратні штани" вийшов в аніме-форматі. Першу серію презентували в п'ятницю, 24 липня.

Коментувати
Шоу Люди

Дивіться також

Стало відомо ім'я ветерана ООС, який вчинив самоспалення в Києві, і його мотив. Фото

Зеленський оголосив всенародне опитування 25 жовтня

Хворий на COVID-19 Кернес почувається погано і може не повернутися до виборів, – Кучер

Харківщина перейшла в "чорну зону", лікарі рятують тільки хворих із шансами на життя. Ексклюзив

Порошенка виписали з лікарні після лікування COVID-19: нові деталі про стан