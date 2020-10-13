Попелюшка-гей і темношкіра Білосніжка: в Угорщині випустили збірник сучасних казок

В Угорщині перевипустили книгу зі старими дитячими казками, переробленими на новий лад – у традиціях повної толерантності.

Як повідомляє видання Super, до збірки увійшло 17 оповідань, в яких описані персонажі різної статі, етнічного, релігійного та соціально-економічного походження. Так, Попелюшка стала смаглявим хлопцем-геєм, який знаходить свого принца. Снігова королева теж виявилася прихильником одностатевого кохання, а у Білосніжки, всупереч її імені, шкіра стала смаглявою.

Попелюшка-гей та його партнер super.ru

Крім того, з Посейдоном у новій версії знайомих казок бореться трансгендерний чоловік. А казковий олень заявив, що не приймає традиційний поділ на чоловіків та жінок.

"Наша мета – зробити дитячу літературу різноманітнішою і показати малюкам, яке прекрасне життя. Ми хочемо створювати історії, які зображають життя всіх молодих людей. Нам не подобаються звинувачення в тому, що ми шкодимо дітям", – заявив автор сучасних казок.

Білосніжка super.ru

Зазначається, що першу партію книг, куди увійшли 17 творів, надрукували тиражем 1500 примірників. Нові твори з магазинних полиць розмели дуже швидко. Тепер до виходу готується нова партія книг тиражем у 15 тисяч.

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