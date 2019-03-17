"Попа, як у Кім": спокусливе фото Дорофєєвої викликало суперечки в мережі

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала нові знімки, засвітивши відмінну фігуру.

На фото, оприлюднених в особистому Instagram-акаунті, артистка позує на кріслі, розвернувшись спиною до камери.

"Уже робимо постановку на нову пісню "Время и Стекло". Буде спекотно", — написала в пості дівчина.

Instagram @nadyadorofeeva

Багато фоловерів похвали Дорофєєву за відмінну фізичну форму, звернувши увагу на її красу та спокусливість.

"Ого, нормальна така постановочка", "Попа, як у Кім", "Дуже красива спина і постава!" "Спортсменка", "Я одна заздрю стільцю?" — пишуть у мережі.

Інші коментатори розкритикували співачку, заявивши, що викличними позами в сучасному шоубізі нікого не здивуєш.

"Ну все як завжди в принципі, без ж*пи тепер в жодному кліпі не обходиться", "Анорексичко, видужуй!" "Абрикос як абрикос", — пишуть під постом.

Надя Дорофєєва Instagram @nadyadorofeeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Надя Дорофєєва здивувала стильним фото з Нью-Йорка, а також знімками, на яких шанувальники угледіли ознаки пластичної операції.

До цього Дорофєєва раптово змінила образ і зізналася шанувальникам, що експерименти із зовнішністю змусили її лікуватися.

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