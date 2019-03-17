МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
СпортLady

/люди

"Попа, як у Кім": спокусливе фото Дорофєєвої викликало суперечки в мережі

648Читати матеріал російською

Популярна українська співачка Надя Дорофєєва опублікувала нові знімки, засвітивши відмінну фігуру.

На фото, оприлюднених в особистому Instagram-акаунті, артистка позує на кріслі, розвернувшись спиною до камери.

"Уже робимо постановку на нову пісню "Время и Стекло". Буде спекотно", — написала в пості дівчина.

Новини
Дантес бачив? Дорофєєва виставила груди у відвертому топі
"Попа, як у Кім": спокусливе фото Дорофєєвої викликало суперечки в мережі

Instagram @nadyadorofeeva

Багато фоловерів похвали Дорофєєву за відмінну фізичну форму, звернувши увагу на її красу та спокусливість.

"Ого, нормальна така постановочка", "Попа, як у Кім", "Дуже красива спина і постава!" "Спортсменка", "Я одна заздрю стільцю?" — пишуть у мережі.

Інші коментатори розкритикували співачку, заявивши, що викличними позами в сучасному шоубізі нікого не здивуєш.

Новини
''Надя вагітна?'' Дорофєєва стривожила мережу новими знімками

"Ну все як завжди в принципі, без ж*пи тепер в жодному кліпі не обходиться", "Анорексичко, видужуй!" "Абрикос як абрикос", — пишуть під постом.

"Попа, як у Кім": спокусливе фото Дорофєєвої викликало суперечки в мережі
"Попа, як у Кім": спокусливе фото Дорофєєвої викликало суперечки в мережі
"Попа, як у Кім": спокусливе фото Дорофєєвої викликало суперечки в мережі
"Попа, як у Кім": спокусливе фото Дорофєєвої викликало суперечки в мережі
"Попа, як у Кім": спокусливе фото Дорофєєвої викликало суперечки в мережі
"Попа, як у Кім": спокусливе фото Дорофєєвої викликало суперечки в мережі
"Попа, як у Кім": спокусливе фото Дорофєєвої викликало суперечки в мережі
"Попа, як у Кім": спокусливе фото Дорофєєвої викликало суперечки в мережі
"Попа, як у Кім": спокусливе фото Дорофєєвої викликало суперечки в мережі
"Попа, як у Кім": спокусливе фото Дорофєєвої викликало суперечки в мережі

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Instagram @nadyadorofeeva

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Надя Дорофєєва здивувала стильним фото з Нью-Йорка, а також знімками, на яких шанувальники угледіли ознаки пластичної операції.

До цього Дорофєєва раптово змінила образ і зізналася шанувальникам, що експерименти із зовнішністю змусили її лікуватися.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Надія ДорофєєваЧас минув
Теги
шоу-бизнесфотографииInstagramКраса
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки