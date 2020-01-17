"Попа, як у 18-річної": Полякова вразила ідеальним тілом у купальнику

Українська співачка Оля Полякова похвалилася спокусливою фігурою в купальнику під час відпочинку в Мексиці.

Пікатними фотографіями зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

На фото Полякова сфотографована в яскравому жовтому купальнику, який підкреслив шикарну фігуру зірки.

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

Шанувальники не змогли залишити без уваги ефектні знімки Олі. Особливу увагу підписників привернули довгі стрункі ноги, тонка талія і пружні сідниці зірки. У коментарях фанати засипали співачку захопленими коментарями.

"Ох, вже ці ноги", "Неймовірно красива", "Богиня", "Просто нереальна фігура", "Ідеальна жінка", – захоплювалися шанувальники.

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Оля Полякова жорстко розкритикувала російських гастролерів, які їдуть до України зі своїми концертами.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!