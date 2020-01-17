"Попа, як у 18-річної": Полякова вразила ідеальним тілом у купальнику

Українська співачка Оля Полякова похвалилася спокусливою фігурою в купальнику під час відпочинку в Мексиці.
Пікатними фотографіями зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Оля Полякова
Instagram @polyakovamusic
На фото Полякова сфотографована в яскравому жовтому купальнику, який підкреслив шикарну фігуру зірки.
Оля Полякова
Instagram @polyakovamusic
Оля Полякова
Instagram @polyakovamusic
Оля Полякова
Instagram @polyakovamusic
Шанувальники не змогли залишити без уваги ефектні знімки Олі. Особливу увагу підписників привернули довгі стрункі ноги, тонка талія і пружні сідниці зірки. У коментарях фанати засипали співачку захопленими коментарями.
"Ох, вже ці ноги", "Неймовірно красива", "Богиня", "Просто нереальна фігура", "Ідеальна жінка", – захоплювалися шанувальники.
Оля Полякова
Instagram @polyakovamusic
Оля Полякова
Instagram @polyakovamusic
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Оля Полякова жорстко розкритикувала російських гастролерів, які їдуть до України зі своїми концертами.
Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!