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17 січня • оновлено в 11:39
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"Попа, як у 18-річної": Полякова вразила ідеальним тілом у купальнику

2.7т
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Українська співачка Оля Полякова похвалилася спокусливою фігурою в купальнику під час відпочинку в Мексиці.

Пікатними фотографіями зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram @polyakovamusic

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На фото Полякова сфотографована в яскравому жовтому купальнику, який підкреслив шикарну фігуру зірки.

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram @polyakovamusic

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram @polyakovamusic

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram @polyakovamusic

Шанувальники не змогли залишити без уваги ефектні знімки Олі. Особливу увагу підписників привернули довгі стрункі ноги, тонка талія і пружні сідниці зірки. У коментарях фанати засипали співачку захопленими коментарями.

"Ох, вже ці ноги", "Неймовірно красива", "Богиня", "Просто нереальна фігура", "Ідеальна жінка", – захоплювалися шанувальники.

"Попа, як у 18-річної": Полякова вразила ідеальним тілом у купальнику
"Попа, як у 18-річної": Полякова вразила ідеальним тілом у купальнику
"Попа, як у 18-річної": Полякова вразила ідеальним тілом у купальнику
"Попа, як у 18-річної": Полякова вразила ідеальним тілом у купальнику
"Попа, як у 18-річної": Полякова вразила ідеальним тілом у купальнику
"Попа, як у 18-річної": Полякова вразила ідеальним тілом у купальнику
"Попа, як у 18-річної": Полякова вразила ідеальним тілом у купальнику
"Попа, як у 18-річної": Полякова вразила ідеальним тілом у купальнику
"Попа, як у 18-річної": Полякова вразила ідеальним тілом у купальнику
"Попа, як у 18-річної": Полякова вразила ідеальним тілом у купальнику
"Попа, як у 18-річної": Полякова вразила ідеальним тілом у купальнику
Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram @polyakovamusic

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram @polyakovamusic

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Оля Полякова жорстко розкритикувала російських гастролерів, які їдуть до України зі своїми концертами.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Оля Полякова
Місце
Україна
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Этих бл@дей в инете как грязи, новость об очередной жone это актуально)))
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