Поп-зірка 90-х зізналася в брудних фантазіях про Путіна: мережа лютує

Російська співачка Альона Апіна, яка була популярна в кінці 1990-х, несподівано зізналася про еротичний сон за участю президента РФ Володимира Путіна.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Жанні Нємцовій для Deutsche Welle (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"З еротичної точки зору? Це найеротичніший сон для жінок нашої країни. І у мене теж декілька разів бувало, коли він мені снився взагалі в якихось дуже сміливих образах. Я не знаю, можливо, коли мені сниться Алла Борисівна, я розумію, що станеться якась... Щось у цьому є. Вона по-різному з'являється, якісь поворотні там... До чого Володимир Володимирович – я так досі й не зрозуміла", – зазначила Апіна.

За її словами, Путін сниться їй не так часто. До того ж співачка не впевнена, добре це чи погано.

"Я думала, що я одна така. Десь в інтерв'ю сказала це, і пішли коментарі. Боже мій, та це був найбільш такий багатий кущ: "і мені сниться, і мені...". Для жінки важливо, що найголовніший чоловік країни", – додала вона.

У мережі висміяли Апіну за еротичні фантазії щодо Путіна. Користувачі зазначили, що в Кремлі вирішили зробити з президента РФ секс-символ.

"Схоже, наші кремлівські політтехнологи вирішили таки зробити Путіна секс-символом саме до моменту, коли він почне ходити під себе", – пожартував "Проф. Преображенський".

"Якій жінці може подобатися накачаний ботоксом брехун метр із кепкою? Тільки божевільній або за гроші", "Це ж не Альона. Це Володя чомусь надів руду перуку", "Операція "Підняти рейтинг за будь-яку ціну!" Йде з усією силою, мабуть", – посміялися користувачі.

Співачка Апіна розповідає, що Путін був їй в еротичних снах.

Та й взагалі, каже, для будь-якої росіянки Путін - найяскравіший еротичний сон.

Схоже, наші кремлівські політтехнологи вирішили таки зробити Путіна секс-символом якраз до моменту, коли він почне ходити під себе. pic.twitter.com/5fgUVdKA6Z - Проф. Преображенський (@prof_preobr) 6 березня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Апіна розповіла, що хоче, щоб Крим був частиною РФ, але вирішити це питання треба "полюбовно".

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