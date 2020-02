Pop Smoke помер: 10 маловідомих фактів про репера

19 лютого відомого репера Pop Smoke застрелили у власному будинку. Йому було 20 років. Так, двоє чоловіків увірвалися в будинок в районі Голлівуд-Хіллз і зробили кілька пострілів.

Нікнейм

Pop Smoke - похідна від кличок "Pope" ( "Папа" - так артиста нарекла його панамська бабуся) і "Smoke Oh Guap" (так його називали друзі на вулиці).

Хор

Артист спочатку співав у церковному хорі а пізніше грав на перкусії. З музикою його познайомила мама.

Кумири дитинства

Pop Smoke виріс на класичному репі. Його улюблені артисти дитинства - Rick Ross, Meek Mill, 50 Cent, Nas і Jay Z.

Welcome to the Party

Свій головний хіт "Welcome to the Party" він написав за 30 хвилин, лежачи в ліжку.

Кар'єра баскетболіста

Спочатку Pop Smoke хотів стати баскетболістом і навіть приїхав вступати в філадельфійську Rocktop Academy, одну з головних баскетбольних шкіл Америки. Але проблеми з серцем змусили його припинити грати, коли йому було 15.

Кримінальне минуле

Артист з юних років пов'язаний з криміналом. Старші класи школи він відвідував з надітим на ногу поліцейським браслетом, фіксуючим переміщення людини.

Drill-авангард

Pop Smoke був представником субжанру "дрілл", що зародився в Чикаго. Сам артист називав себе причетним до відгалуження New York Drill і з 2019 року вважався авангардом цього жанру.

Кримінальне даний

У січні 2020-го артиста звинуватили в перевезенні краденого "Роллс-Ройса" з Каліфонії в Нью-Йорк. Артист був узятий під варту, в ході справи спливли його зв'язки з бруклінською бандою "23 G Stone Crips".

"Я артист"

У 2019 му році на фестивалі Rolling Loud поліція скасувала ряд виступів, в тому числі Pop Smoke. Причина - зв'язок з кримінальним світом. Башир тоді заявив: "Я не лідер банди, я не бандит. Я не з цих. Я собака. Гав. Ось і все. Я артист".

