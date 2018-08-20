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СпортLady

"Понюхай панчохи!" Британська стюардеса потрапила в скандал через еротичне відео

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Стюардесу британської авіакомпані British Airways відсторонили від посадових обов'язків за непристойну поведінку (щоб подивитися відео, прокрутіть вниз).

Як повідомило Daily Mail, у мережі з'явився ролик, на якому бортпровідниця робить "еротичне шоу". Жінка знімає панчохи і туфлі зі словами: "Як шкода, що ти не можеш їх понюхати". Після цього вона починає танцювати стриптиз і демонструє на камеру груди.

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СМІ припустили, що за допомогою цього відеозапису стюардеса вирішила продати панчохи, які були на ній під час польоту, адже зараз така практика поширена серед членів екіпажів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі стало популярним відео з секс-вечірки пілотів і стюардес.

Місце
Великобританія
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Звягинцева Анна
Звягинцева Анна
Шумеры,вы видели,что в Европе?Тренируйтесь!
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Лоханин Василий
Лоханин Василий
Не понятно кому это видео предназначалось. А если это личное, тогда в чем суть проблемы？
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Heir
Heir
Лайно воно і в British Airways лайно. То що тепер?
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