"Понюхай панчохи!" Британська стюардеса потрапила в скандал через еротичне відео

Стюардесу британської авіакомпані British Airways відсторонили від посадових обов'язків за непристойну поведінку (щоб подивитися відео, прокрутіть вниз).

Як повідомило Daily Mail, у мережі з'явився ролик, на якому бортпровідниця робить "еротичне шоу". Жінка знімає панчохи і туфлі зі словами: "Як шкода, що ти не можеш їх понюхати". Після цього вона починає танцювати стриптиз і демонструє на камеру груди.

СМІ припустили, що за допомогою цього відеозапису стюардеса вирішила продати панчохи, які були на ній під час польоту, адже зараз така практика поширена серед членів екіпажів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі стало популярним відео з секс-вечірки пілотів і стюардес.