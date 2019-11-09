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9 листопада • оновлено в 17:42
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Пономарьов про Революцію Гідності: у мене питання без відповіді

1.3т Читати матеріал російською

Народний артист України Олександр Пономарьов виступав на Майдані під час подій Помаранчевої революції 2004 року, проте не виходив на сцену Революції Гідності.

В ефірі ObozTV на питання, чому, співак відповів: "Не відчув, або, може, занадто багато "дмухав на холодне". Знаєте, коли обпікаєшся один раз, потім вже в 100 разів ретельніше до цього ставишся".

"У мене були питання, на які я не мав відповіді, і я досі на них не маю відповіді", – заявив Пономарьов, проте відмовився озвучити дані питання.

"Після попередньої революції 2004 року я почав, маючи якийсь досвід за плечима, ретельніше аналізувати, що відбувається. Коли мені телефонували і запрошували, я не мав відповідей", – пояснив він.

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Артист уточнив, що ходив на Майдан "коли дітей побили", але не як артист на сцену.

На питання, вийшов би тепер артист на сцену Майдану, якщо повернутися в 2004 рік, Пономарьов відповів: "Так, вийшов би".

Пономарьов про Революцію Гідності: у мене питання без відповіді

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Євромайдан
Особа
Олександр Пономарьов
Місце
Україна
Теги
Революція Гідності Майдан
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