Пономарьов "підірвав" мережу запальним хітом "Гарна". Відео

Популярний український співак Олександр Пономарьов презентував запальний хіт "Гарна".

Фанати артиста прийшли в захват від нової композиції. Лірик-відео опубліковано на офіційному YouTube-каналі виконавця (дивіться ролик в кінці новини).

З давніх-давен відомо, що краса врятує цей світ. Пономарьов цілком поділяє цю надихаючу думку. Артист розповів, що підготував цілих два сюрпризи для своїх шанувальників – прем'єру нової пісні і яскраве Lyric Video, яке містить зображення майже півтори тисячі прихильниць співака.

Кадр з лірик-відео на пісню "Гарна" YouTube-канал Олександра Пономарьова

"Хочу сказати всім жінкам: що б не відбувалося у вас в житті, пам'ятайте, що ви – гарні! Своєю красою ви здатні правити світом, а ми, чоловіки, вразливі від вашої вроди, відодного вашого погляду. Запрошую своїх прихильниць: дивіться відео, знаходьте себе, робіть скрін, пишіть враження і позначайте мене. Я вас люблю і все – для вас", – розповів Олександр про нову роботу.

Крім цього, Пономарьов зазначив, що запускає конкурс-флешмоб з дуже простими умовами – він закликав придумати і зняти танцювальний рух на пісню "Гарна" і позначити його сторінку в соціальних мережах (Facebook, Instagram, TikTok).

Шанувальники Пономарьова бурхливо відреагували на прем'єру. Вони похвалили артиста за прекрасне виконання літнього треку і подякували йому за гарний, легкий настрій, який подарувала їм нова композиція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Пономарьов представив своє бачення пісні "Вовчиця" Олега Винника. Нова версія народного хіта привела в захват шанувальників артистів.