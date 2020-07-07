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Пономарьов "підірвав" мережу запальним хітом "Гарна". Відео

Єва Романова
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1,0 т.
Олександр Пономарьов презентував новий хіт (фото: Пресслужба)

Олександр Пономарьов презентував новий хіт (фото: Пресслужба).

Популярний український співак Олександр Пономарьов презентував запальний хіт "Гарна".

Фанати артиста прийшли в захват від нової композиції. Лірик-відео опубліковано на офіційному YouTube-каналі виконавця (дивіться ролик в кінці новини).

З давніх-давен відомо, що краса врятує цей світ. Пономарьов цілком поділяє цю надихаючу думку. Артист розповів, що підготував цілих два сюрпризи для своїх шанувальників – прем'єру нової пісні і яскраве Lyric Video, яке містить зображення майже півтори тисячі прихильниць співака.

Кадр з лірик-відео на пісню "Гарна"

Кадр з лірик-відео на пісню "Гарна" YouTube-канал Олександра Пономарьова

"Хочу сказати всім жінкам: що б не відбувалося у вас в житті, пам'ятайте, що ви – гарні! Своєю красою ви здатні правити світом, а ми, чоловіки, вразливі від вашої вроди, відодного вашого погляду. Запрошую своїх прихильниць: дивіться відео, знаходьте себе, робіть скрін, пишіть враження і позначайте мене. Я вас люблю і все – для вас", – розповів Олександр про нову роботу.

Крім цього, Пономарьов зазначив, що запускає конкурс-флешмоб з дуже простими умовами – він закликав придумати і зняти танцювальний рух на пісню "Гарна" і позначити його сторінку в соціальних мережах (Facebook, Instagram, TikTok).

Шанувальники Пономарьова бурхливо відреагували на прем'єру. Вони похвалили артиста за прекрасне виконання літнього треку і подякували йому за гарний, легкий настрій, який подарувала їм нова композиція.

Пономарьов "підірвав" мережу запальним хітом "Гарна". Відео

Пономарьов "підірвав" мережу запальним хітом "Гарна". Відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Олександр Пономарьов представив своє бачення пісні "Вовчиця" Олега Винника. Нова версія народного хіта привела в захват шанувальників артистів.

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