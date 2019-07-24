"Поні в шоці": Полякова потішила мережу фото доньки

Відома українська співачка Оля Полякова потішила мережу фото молодшої доньки Аліси.
Так, знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них 8-річна дівчинка виконувала ефектні трюки верхи на поні.
"Здається, у мене росте циркова артистка", — написала Полякова.
Оля Полякова з доньками
Фото з Instagram
Аліса Полякова
Фото з Instagram
Аліса Полякова
Фото з Instagram
Аліса Полякова
Фото з Instagram
Аліса Полякова
Фото з Instagram
Також на останньому кадрі, який опублікувала співачка, можна побачити яскравий перекид Аліси в басейн.
Аліса Полякова
Фото з Instagram
Зазначимо, що шанувальники зірки назвали Полякову-молодшу талановитою дитиною і засипали її захопленими відгуками.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше старша донька Олі Полякової, 13-річна Маша поскаржилася на цькування в мережі, чим викликала здивування користувачів. Зіркова мама, у свою чергу, зухвало відшила хейтерів.
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