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2 листопада • оновлено в 16:25
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"Понесло бабулю": Брежнєва в латексі викликала суперечки через вульгарний танець

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Скандальна українська співачка Віра Брежнєва, яка гастролює в РФ, перетворилася на спокусливу кішечку на Геловін.

Вона вбралася в латексне вбрання, що підкреслило всі вигини тіла, а образ доповнила маскою з вушками. Відповідне відео зірка оприлюднила на своїй сторінці в Instagram (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Відірвалася вчора кішечка. Мяу. Дика або домашня?" – запитала вона у шанувальників.

Кішка-Брежнєва в латексі

Кішка-Брежнєва в латексі

Кадр з відео

На відео Брежнєва у своєму вбранні стоїть перед дзеркалом спиною до камери і звивається під музику. А оператор демонструє пишну "п'яту точку" співачки.

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Користувачі неоднозначно відреагували на такий ролик. Шанувальники відзначили, що співачка виглядає спокусливо. Деякі ж фоловери присоромили артистку.

"Ну ви й даєте, ви вже доросла жінка, у вас є діти, а ви страждає х**нею", "Це вже зайве, вас не прикрашає", "А живіт то вагітний на лоб лізе", "Понесло бабулю", "Гарна така кішечка", "Звичайна кішка", – відповіли фоловери.

"Понесло бабулю": Брежнєва в латексі викликала суперечки через вульгарний танець
"Понесло бабулю": Брежнєва в латексі викликала суперечки через вульгарний танець
"Понесло бабулю": Брежнєва в латексі викликала суперечки через вульгарний танець

Віра Брежнєва

Віра Брежнєва

instagram / ververa

Раніше OBOZREVATEL зробив добірку фотографій зірок на Геловін і розповів, в яких вбраннях вони відривалися на святі.

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Особа
Віра Брежнєва
Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес Краса Мода
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