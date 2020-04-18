"Помремо поруч": дружина Джагарханяна терміново повернулася з США і зробила тривожне зізнання

Колишня дружина 84-річного радянського і російського актора Армена Джигарханяна Тетяна Власова терміново прилетіла до нього з США, заявивши, що вони будуть "вмирати поруч".

Так, раніше стало відомо, що стан Джигарханяна з часом погіршується. Тому, незважаючи на карантин по всьому світу, Власова прилетіла в Москву з Лас-Вегаса, пише "Собеседник".

Армен Джигарханян і Тетяна Власова stuki-druki.com

Син 84-річного актора і Власової Степан Джигарханян розповів, що його мати, дізнавшись про стан артиста і про ускладнення ситуації з коронавірусом в Росії, кинула всі справи і вилетіла в Москву, зібравшись всього за 3 години.

Сама жінка зазначила, що їй довелося дві доби діставатися до чоловіка. Ймовірно, стан актора може значно погіршитися в будь-який момент.

"Я хочу бути з ним у важку хвилину. Якщо розпорядиться доля – помремо поруч!" – зазначила Тетяна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про поганий стан здоров'я Армена Джигарханяна вже давно ходять чутки. У серпні 2018 повідомлялося, що він майже не може самостійно пересуватися. З тих пір він практично припинив з'являтися на публіці.