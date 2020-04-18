Головна Новини
18 квітня • оновлено в 14:12
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

"Помремо поруч": дружина Джагарханяна терміново повернулася з США і зробила тривожне зізнання

2.6т
Читати матеріал російською

Колишня дружина 84-річного радянського і російського актора Армена Джигарханяна Тетяна Власова терміново прилетіла до нього з США, заявивши, що вони будуть "вмирати поруч".

Так, раніше стало відомо, що стан Джигарханяна з часом погіршується. Тому, незважаючи на карантин по всьому світу, Власова прилетіла в Москву з Лас-Вегаса, пише "Собеседник".

Армен Джигарханян і Тетяна Власова

Армен Джигарханян і Тетяна Власова

stuki-druki.com

Син 84-річного актора і Власової Степан Джигарханян розповів, що його мати, дізнавшись про стан артиста і про ускладнення ситуації з коронавірусом в Росії, кинула всі справи і вилетіла в Москву, зібравшись всього за 3 години.

Сама жінка зазначила, що їй довелося дві доби діставатися до чоловіка. Ймовірно, стан актора може значно погіршитися в будь-який момент.

"Я хочу бути з ним у важку хвилину. Якщо розпорядиться доля помремо поруч!" – зазначила Тетяна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про поганий стан здоров'я Армена Джигарханяна вже давно ходять чутки. У серпні 2018 повідомлялося, що він майже не може самостійно пересуватися. З тих пір він практично припинив з'являтися на публіці.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Єва Романова
Особи
Тетяна Власова Армен Джигарханян
Місце
Росія
Теги
Новини Росії кіно шоу-бизнес шоу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
6
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 5106.

    Вилікувалися: 275. Померли: 133.

  • У світі захворіли більше 2,2 мільйонів осіб, загинули – понад 150 тисяч.

  • У США знайшли ефективні нові ліки проти COVID-19.

  • Польща вирішила вийти з карантину: що дозволять в першу чергу.

  • Зеленський попередив, що 10% всього населення України можуть захворіти COVID-19.

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги