Помирилися? Самойлова і Джиган після скандалу усамітнилися на дачі
Український репер Джиган і зірка Instagram Оксана Самойлова, попри заяву про розлучення, разом проводять час на дачі.
Доказом цього стали відео, які репер та модель опублікували на особистих сторінках Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).
Все почалося з того, що Самойлова розповіла своїм підписникам про те, що вони разом із дітьми відправляються на дачу. Дорогою Оксана виклала відео, зроблене під музику в автомобілі. Аналогічним роликом поділився і Джиган.
Пізніше модель і репер почали публікувати відео вже з дачі. На одному з них Самойлова розгойдувала на гойдалках доньок і перемовлялася з чоловіком, який знімав дітей.
Одразу після цього прихильники почали атакувати сторінки зірок коментарями. І писати, що вони сподіваються на їхнє возз'єднання.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Джигана і його дружини Оксани Самойлової 18 лютого 2020 року народилася четверта дитина.
Пара також виховує трьох доньок.
Через кілька тижнів після пологів Самойлової Джиган почав знімати дивні відео, перебуваючи в нетверезому стані, і викладати їх у мережі.
Пізніше стало відомо, що артист лікується в наркологічній клініці і, ймовірно, розійшовся з дружиною.
За кілька днів до зізнання Самойлової про розлучення з чоловіком, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Джиган вирішив продати будинок, в якому він жив із дружиною і дітьми.