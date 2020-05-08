Помирилися? Самойлова і Джиган після скандалу усамітнилися на дачі

Крістіна Долматова люди 18:20, 8.05.2020 Оновлено: 18:32, 8.05.2020

Український репер Джиган і зірка Instagram Оксана Самойлова, попри заяву про розлучення, разом проводять час на дачі.

Доказом цього стали відео, які репер та модель опублікували на особистих сторінках Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Джиган і Оксана Самойлова
Фото: instagram/iamgeegun

Все почалося з того, що Самойлова розповіла своїм підписникам про те, що вони разом із дітьми відправляються на дачу. Дорогою Оксана виклала відео, зроблене під музику в автомобілі. Аналогічним роликом поділився і Джиган.

Оксана Самойлова і Джиган
Фото: instagram/iamgeegun

Пізніше модель і репер почали публікувати відео вже з дачі. На одному з них Самойлова розгойдувала на гойдалках доньок і перемовлялася з чоловіком, який знімав дітей.

Оксана Самойлова і Джиган із дітьми
Фото: instagram/iamgeegun

Одразу після цього прихильники почали атакувати сторінки зірок коментарями. І писати, що вони сподіваються на їхнє возз'єднання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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