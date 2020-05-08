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8 травня • оновлено в 21:50
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Помирилися? Самойлова і Джиган після скандалу усамітнилися на дачі

2.4т
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Український репер Джиган і зірка Instagram Оксана Самойлова, попри заяву про розлучення, разом проводять час на дачі.

Доказом цього стали відео, які репер та модель опублікували на особистих сторінках Instagram (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Джиган і Оксана Самойлова

Джиган і Оксана Самойлова

Фото: instagram/iamgeegun

Все почалося з того, що Самойлова розповіла своїм підписникам про те, що вони разом із дітьми відправляються на дачу. Дорогою Оксана виклала відео, зроблене під музику в автомобілі. Аналогічним роликом поділився і Джиган.

Оксана Самойлова і Джиган

Оксана Самойлова і Джиган

Фото: instagram/iamgeegun

Пізніше модель і репер почали публікувати відео вже з дачі. На одному з них Самойлова розгойдувала на гойдалках доньок і перемовлялася з чоловіком, який знімав дітей.

Оксана Самойлова і Джиган із дітьми

Оксана Самойлова і Джиган із дітьми

Фото: instagram/iamgeegun

Одразу після цього прихильники почали атакувати сторінки зірок коментарями. І писати, що вони сподіваються на їхнє возз'єднання.

Помирилися? Самойлова і Джиган після скандалу усамітнилися на дачі
Помирилися? Самойлова і Джиган після скандалу усамітнилися на дачі
Помирилися? Самойлова і Джиган після скандалу усамітнилися на дачі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Джиган Оксана Самойлова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії шоу шоу-бизнес
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