Помирають один за одним: у мережі заговорили про прокляття серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів"

У Санкт-Петербурзі помер зірка серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів", російський актор Дмитро Бульба.

При цьому він став дванадцятим актором цього серіалу, який помер за останні три роки. У мережі навіть заговорили про прокляття "Вулиць розбитих ліхтарів", оскільки деякі артисти вмирали з різницею в кілька днів. У зв'язку з цим OBOZREVATEL пропонує згадати зірок серіалу, що пішли.

Сергій Кудрявцев

Сергій Кудрявцев baskino.co

Зірка серіалів "Вулиці розбитих ліхтарів", "Бандитський Петербург", "Ментовські війни", актор театру Сергій Кудрявцев помер 1 листопада 2017 року після тяжкої хвороби, яку не називали. Йому було 56 років.

Микола Годовиков

Микола Годовиков sobesednik.ru

Зірка фільму "Біле сонце пустелі" і серіалів "Вулиці розбитих ліхтарів", "Бандитський Петербург", "Агент національної безпеки" Микола Годовиков помер на 68-му році життя 23 листопада 2017 року. Артист страждав від онкологічного захворювання.

Микола Годовиков у фільмі "Біле сонце пустелі"

Володимир Тикке

Володимир Тикке wikipedia.org

Російський актор, режисер і театральний педагог, заслужений артист РРФСР (1987) Володимир Тикке помер після важкої і тривалої хвороби 16 квітня 2018 року в Санкт-Петербурзі. Йому було 74.

Борис Агешин

Борис Агешин особистий архів дружини артиста Тетяни Пилецької

Заслужений артист Росії, перший професійний радянський мім помер 26 квітня 2018 року в Санкт-Петербурзі. Йому було 78 років. Причина смерті Агешина не розголошувалася. Відомий як капітан нацбезпеки Ігнатьєв у "Вулицях розбитих ліхтарів".

Тетяна Малищицька

Тетяна Малищицька cyclowiki.org

Заслужена артистка Росії Тетяна Малищицька пішла з життя у віці 57 років. Вона раптово померла 9 червня 2018 року в Санкт-Петербурзі.

Юрій Ароян

Юрій Ароян apostrophe.ua

Зірка серіалів "Вулиці розбитих ліхтарів", "Бандитський Петербург", "Агент національної безпеки", "На ім'я Барон" Юрій Ароян помер на 68-му році життя. Він був знайдений мертвим у своїй квартирі 20 червня 2018 року. Сусіди артиста розповіли, що він в останні дні багато пиячив. Поліція знайшла в квартирі актора зброю, однак ознак насильницької смерті виявлено не було.

Владислав Жуковський

Владислав Жуковський wikipedia.org

Радянський і російський актор театру і кіно, зірка серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів" Владислав Жуковський помер після тривалої хвороби на 74-му році життя 17 липня 2018 року.

Анатолій Узденський

Анатолій Узденський rg.ru

Радянський і російський актор театру і кіно, народний артист Росії (1999) Анатолій Узденський раптово помер у віці 66 років 12 серпня 2018 року – під час відпустки в Новосибірську. У артиста були проблеми з серцево-судинною системою.

Олександр Васильєв

Олександр Васильєв rosbalt.ru

Актор Олександр Васильєв, відомий за фільмами "Вулиці розбитих ліхтарів", "Бандитський Петербург" і "Особливості національного полювання" помер 31 березня 2019 у віці 60 років. Довгий час він боровся з важкою хворобою, яка не розголошувалася.

Ігор Шибанов

Ігор Шибанов wikipedia.org

Російський актор театру і кіно Ігор Шибанов, відомий за серіалом "Вулиці розбитих ліхтарів" як експерт Олександр Калінін, помер 20 вересня 2019 року на шляху до Краснодару, де мав відбутися спектакль за його участю: серце актора зупинилося на 76-му році життя.

Віталій Жигалін

Віталій Жигалін apostrophe.ua

Російський актор і театральний педагог, зірка серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів" Віталій Жигалін помер 5 листопада 2019 року у віці 48 років після тривалої хвороби.

Дмитро Бульба

Дмитро Бульба rosbalt.ru

Дмитро Бульба, відомий за ролями в серіалах "Ментовські війни", "Невський", "Вулиці розбитих ліхтарів" помер 4 лютого 2020 року в Санкт-Петербурзі на 54-му році життя.

Дмитро Бульба cyclowiki.org

Про причини смерті Дмитра Бульби на даний момент нічого невідомо. Можливо, актор зламався психологічно і зловживав спиртними напоями, або ж з ним стався нещасний випадок. Також не виключено, що актор міг накласти на себе руки.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як постаріли зірки серіалу "Пуститися берега" і що з ними трапилося.

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