"Помирати від болю...": Ветеран АТО вразила мережу сильним кліпом

Співачка і ветеран АТО Анастасія Шевченко вразила мережу потужним кліпом. Дівчина, яка виступає під псевдонімом "Стасік", випустила відео на пісню "Ніж", у якому вона розповідає про те, що відчувати біль — не соромно і ніхто не повинен приховувати це почуття.

Відео опубліковане на офіційному каналі артистки в Youtube.

Скріншот з відео

"Я прийшла сказати, що помирати від болю — не соромно. Відчувати біль, страждати від нього не є ганебним, що ніхто не зобов'язаний приховувати біль. Іноді після сильного болю у особистості стається злам, і з цим можна і потрібно жити", — сказала Шевченко в коментарі OBOZREVATEL.

"Дуже класний мікс українського етнічного вокалу. Будь ласка, продовжуйте", "Ого-го, оце так! Це ж просто аудіо-візуальна знахідка цього тижня", "Класний кліп! Чекаємо альбом!", "Крута", "Коли бюджетно, але щиро, виходить краще, ніж коли є тільки гора бабла. Від дорогущих кліпів вже нудить. Респект вам і творчих успіхів!" — пишуть у мережі.

Як раніше писав OBOZREVATEL, колишня завідуюча дитячим садком на Київщині Олена Савраненко, яка виконує реп під псевдонімом Alyona Alyona, випустила кліп на сингл "Пушка", який є заголовним у дебютному альбомі.

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