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"Помирати від болю...": Ветеран АТО вразила мережу сильним кліпом

1.3тЧитати матеріал російською

Співачка і ветеран АТО Анастасія Шевченко вразила мережу потужним кліпом. Дівчина, яка виступає під псевдонімом "Стасік", випустила відео на пісню "Ніж", у якому вона розповідає про те, що відчувати біль — не соромно і ніхто не повинен приховувати це почуття.

Відео опубліковане на офіційному каналі артистки в Youtube.

"Помирати від болю...": Ветеран АТО вразила мережу сильним кліпом

Скріншот з відео

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"Я прийшла сказати, що помирати від болю — не соромно. Відчувати біль, страждати від нього не є ганебним, що ніхто не зобов'язаний приховувати біль. Іноді після сильного болю у особистості стається злам, і з цим можна і потрібно жити", — сказала Шевченко в коментарі OBOZREVATEL.

"Дуже класний мікс українського етнічного вокалу. Будь ласка, продовжуйте", "Ого-го, оце так! Це ж просто аудіо-візуальна знахідка цього тижня", "Класний кліп! Чекаємо альбом!", "Крута", "Коли бюджетно, але щиро, виходить краще, ніж коли є тільки гора бабла. Від дорогущих кліпів вже нудить. Респект вам і творчих успіхів!" — пишуть у мережі.

"Помирати від болю...": Ветеран АТО вразила мережу сильним кліпом
"Помирати від болю...": Ветеран АТО вразила мережу сильним кліпом
"Помирати від болю...": Ветеран АТО вразила мережу сильним кліпом
"Помирати від болю...": Ветеран АТО вразила мережу сильним кліпом
"Помирати від болю...": Ветеран АТО вразила мережу сильним кліпом
"Помирати від болю...": Ветеран АТО вразила мережу сильним кліпом
"Помирати від болю...": Ветеран АТО вразила мережу сильним кліпом

Як раніше писав OBOZREVATEL, колишня завідуюча дитячим садком на Київщині Олена Савраненко, яка виконує реп під псевдонімом Alyona Alyona, випустила кліп на сингл "Пушка", який є заголовним у дебютному альбомі.

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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
лесбиянка шизанутая...мощная херня.
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