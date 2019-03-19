Помічниця Началової розповіла про останні слова співачки

Помічниця російської артистки Юлії Началової Ганна Ісаєва повідомила, якою була її остання розмова зі співачкою перед трагічною загибеллю.
В ефірі телеканалу "Росія-1" Ісаєва розповіла, що Началова була в гарному настрої. Вони обговорювали заяви, які будуть зроблені для преси в зв'язку з хворобою співачки.
При цьому Началова сказала, щоб Ісаєва діяла на власний розсуд і говорила журналістам те, що вважає правильним.
"Ань, я тобі повністю довіряю, говори те, що вважаєш за потрібне, я даю тобі на це право", — сказала Началова перед смертю.
Юлія Началова померла
Meduza
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Началова була екстрено госпіталізована 11 березня, оскільки у неї різко підскочив рівень цукру в крові і загострилася подагра, якою вона хворіє в останні роки.
Менеджер артистки заперечувала факт госпіталізації, але після того, як стан виконавиці погіршився, – поділилася подробицями в соціальних мережах.
Через різке погіршення стану співачка впала в кому, у неї почали відмовляти внутрішні органи. Пізніше стало відомо про гострої ниркової недостатності.
Пізніше медики зафіксували серйозні ускладнення у госпіталізованої російської співачки.
16 березня стало відомо, що Началова в терміновому порядку прооперували через загрозу нового абсцесу на нозі. Через кілька годин після операції Юлія померла.
З'ясувалося, що це сталося в результаті набряку легенів і мозку, які виникли при ускладненні хвороби.
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