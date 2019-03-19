Помічниця Началової розповіла про останні слова співачки

Помічниця російської артистки Юлії Началової Ганна Ісаєва повідомила, якою була її остання розмова зі співачкою перед трагічною загибеллю.

В ефірі телеканалу "Росія-1" Ісаєва розповіла, що Началова була в гарному настрої. Вони обговорювали заяви, які будуть зроблені для преси в зв'язку з хворобою співачки.

Новини Колишній чоловік розповів про реакцію доньки Началової на смерть матері

При цьому Началова сказала, щоб Ісаєва діяла на власний розсуд і говорила журналістам те, що вважає правильним.

"Ань, я тобі повністю довіряю, говори те, що вважаєш за потрібне, я даю тобі на це право", — сказала Началова перед смертю.

Юлія Началова померла Meduza

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!