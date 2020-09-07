Помічник Харламова відреагував на чутки про коронавірус в артиста

Російські ЗМІ поширили інформацію про те, що резидент Comedy Club Гарік Харламов заразився коронавірусом. Помічник артиста Дмитро відреагував на чутки і повідомив, що шоумен отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Про це він заявив у бесіді з кореспондентом "П'ятого каналу". Він також розповів, що в знаменитості була висока температура.

"Він просто застудився, у нього була температура. Ніякого COVID-19 у нього не було. Перевірили, тест здали, у нього все негативно", – заявив представник Харламова.

У Харламова не підтвердився коронавірус. Скриншот відео

Відзначимо, раніше Telegram-канал "НеМалахов" поширив чутки, що через коронавірус в артиста були скасовані зйомки шоу Comedy Club в селищі Барвиха, що в Підмосков'ї. Проте інформація про хворобу не підтвердилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко вилікувалася від коронавірусу. Також знаменитість розповіла, що її поява в публічному місці викликала легку паніку серед людей.