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Помічник Харламова відреагував на чутки про коронавірус в артиста

Ольга Веркалець
Ольга Веркалець
Люди
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У Гаріка Харламова не підтвердився коронавірус

У Гаріка Харламова не підтвердився коронавірус. Peopletalk

Російські ЗМІ поширили інформацію про те, що резидент Comedy Club Гарік Харламов заразився коронавірусом. Помічник артиста Дмитро відреагував на чутки і повідомив, що шоумен отримав негативний результат тесту на COVID-19.

Про це він заявив у бесіді з кореспондентом "П'ятого каналу". Він також розповів, що в знаменитості була висока температура.

"Він просто застудився, у нього була температура. Ніякого COVID-19 у нього не було. Перевірили, тест здали, у нього все негативно", – заявив представник Харламова.

У Харламова не підтвердився коронавірус.

У Харламова не підтвердився коронавірус. Скриншот відео

Відзначимо, раніше Telegram-канал "НеМалахов" поширив чутки, що через коронавірус в артиста були скасовані зйомки шоу Comedy Club в селищі Барвиха, що в Підмосков'ї. Проте інформація про хворобу не підтвердилася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко вилікувалася від коронавірусу. Також знаменитість розповіла, що її поява в публічному місці викликала легку паніку серед людей.

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