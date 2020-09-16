Померлий пропагандист Тесак виступав на українському телебаченні: як він боровся з педофілами

Російський пропагандист Максим Марцинкевич на прізвисько "Тесак", який наклав на себе руки в СІЗО, виступав на українському телебаченні і ділився інформацією, як боровся з педофілами.

В одному з випусків ток-шоу "Один за всіх" за 2013 рік націоналіст розповів, що створив організацію "Окупай-педофіляй" і щотижня проводив рейди (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я націонал-соціаліст. Педофілія, на моє глибоке переконання, це внутрішній лібералізм. Тобто лібералізм по відношенню до самого себе", – відзначив Марцинкевич.

Максим Марцинкевич – зліва. Скриншот

Так, Марцинкевич від імені 15-річного Міші домовлявся про зустрічі з дорослими чоловіками. Коли педофіл приходив у назначене місце, то його там чекало близько 20 учасників організації. Після бесіди жертву відпускали, а скандальні викриття викладали в соцмережі. Таким чином вони дізналися і про героя програми, який виявився офіцером і розбещував неповнолітніх хлопців.

"Проблема дійсно глибока. Ми можемо з цим боротися, а міліція – ні. Вона не може займатися провокаціями. Міліція не може знайомитися з педофілами від імені неповнолітнього, а ми – можемо. А потім ми їх "здаємо". Наша організація посадила п'ятеро людей в Росії", – додав Тесак.

Відзначимо, оганізація "Окупай-педофіляй" займалася побиттям і приниженням людей, яких члени руху вважали педофілами. Всі знущання знімалися на відеокамеру, а потім відеоролики публікували в соцмережах. Марцинкевич називав організацію "соціальним проєктом, спрямованим виявлення сутності ліберальних поглядів і привернення уваги суспільства до цієї проблеми.

Активісти "Окупай-педофіляй". donnews.ru

Максим Марцинкевич – російський громадський діяч, співзасновник і ідеолог неформального громадського руху "Реструкта", який діяв на пострадянському просторі.

Він був тричі засуджений до кримінального покарання за ст. 282 КК РФ (Збудження ненависті або ворожнечі, приниження людської гідності). Причиною судимостей Максима Марцинкевича були ролики, що містять расистські та нацистські заклики. Також він відбував покарання за розбій і хуліганство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інсайдери розповіли, що Марцинкевич залишив передсмертну записку, де заявив, що не хоче доставляти неприємностей адміністрації СІЗО. Записку він закінчив словами "Пробачте мені".