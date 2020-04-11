Головна Новини
11 квітня • оновлено в 17:56
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Померли за добу: Мадонна втратила трьох близьких людей через коронавірус

13.6т
Читати матеріал російською

Американська співачка Мадонна зізналася, що через коронавірус за добу померли три важливих для неї людини.

Про це знаменитість розповіла у відеозверненні, яке опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Мадонна

Мадонна

Getty

Так, Мадонна поділилася, що 9 квітня померли її двоюрідний брат, брат охоронця та колега Орландо Пуерта, який робив ремікси на її музику.

"Не кожен день ми проводимо добре. Я не спала минулої ночі ні хвилини, а сьогодні повністю розбита. За останні 24 години помер мій двоюрідний брат. Брат мого охоронця помер. І Орландо Пуерта, який грав дуже важливу роль у моєму житті, робив для мене ремікси. Цих трьох людей я втратила за 24 години. Це вплинуло на мій настрій. Сьогодні був поганий день, з мене досить", – зізналася співачка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що батько відомої американської співачки Ріанни 66-річний Рональд Фенті захворів на коронавірус. Він зізнався, що через прогресування хвороби виявився на межі життя й смерті.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Анна Міхно
Тема
Коронавірус
Особа
Мадонна
Місце
США
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
26
0
Смішно
0
Цікаво
34
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Тю
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Никонов Сергей
Никонов Сергей
не все в этом мире зависит от pizdы, как всю жизнь воображала себе прошмадонна
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
а двоюродный брат жил в Италии?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шоу люди

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 2511.

    Вилікувалися: 79. Померли: 73.

  • У світі захворіли 1,7 мільйона осіб, загинули – понад 103 тисячі

  • В Ізраїлі заявили про створення вакцини від COVID-19. Буде готова через 90 днів

  • У людей, що перехворіли на коронавірус без симптомів, виявлено патологію

  • Як коронавірус передається в супермаркеті: наочне відео

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги