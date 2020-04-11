Померли за добу: Мадонна втратила трьох близьких людей через коронавірус

Американська співачка Мадонна зізналася, що через коронавірус за добу померли три важливих для неї людини.

Про це знаменитість розповіла у відеозверненні, яке опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Мадонна Getty

Так, Мадонна поділилася, що 9 квітня померли її двоюрідний брат, брат охоронця та колега Орландо Пуерта, який робив ремікси на її музику.

"Не кожен день ми проводимо добре. Я не спала минулої ночі ні хвилини, а сьогодні повністю розбита. За останні 24 години помер мій двоюрідний брат. Брат мого охоронця помер. І Орландо Пуерта, який грав дуже важливу роль у моєму житті, робив для мене ремікси. Цих трьох людей я втратила за 24 години. Це вплинуло на мій настрій. Сьогодні був поганий день, з мене досить", – зізналася співачка.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що батько відомої американської співачки Ріанни 66-річний Рональд Фенті захворів на коронавірус. Він зізнався, що через прогресування хвороби виявився на межі життя й смерті.

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