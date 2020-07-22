Померла знаменита джазова співачка та актриса Енні Росс: що відомо

Юля Ухіна Люди 15:05, 22.07.2020 Оновлено: 15:07, 22.07.2020

Відома британська джазова співачка та актриса Енні Росс померла у віці 89 років.

Про це повідомляє газета The Washington Post. За словами інсайдерів, артистка померла у своєму будинку на Манхеттені. Як пояснив її колишній менеджер Джим Коулман, Росс страждала від хвороб серця й емфіземи.

Енні Росс була учасницею джазового вокального тріо Lambert, Hendricks & Ross, разом з яким вона записала сім альбомів. У 1962 році співачка покинула колектив і відкрила власний нічний клуб в Лондоні, де виступали такі зірки, як Джо Вільямс, Ніна Сімон, Блоссом Дірі і Еррол Гарнер.

Енні Росс померла у віці 89 років (фото – bbc.co.uk)

У 1943 році Росс знялася у своїй першій повнометражній картині "Представляючи Лілі Марс". Вона також знімалася в таких фільмах, як "Гравець", "Короткий монтаж", "Скинь маму з поїзда", "Блакитне небо", "Салон Кітті", "Янкі", "Додайте гучність" і "Супермен 3".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помер російський художник Віктор Чижиков, який створив образ ведмедика Міші, який став символом московської Олімпіади 1980 року. Йому було 84 роки.

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