Померла зірка "Відчайдушних домогосподарок"
У США померла голлівудська актриса, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Ширлі Найт. Їй було 83 роки.
Смерть артистки настала з природних причин. Про це повідомила її старша донька – актриса Кейтлін Хопкінс, передає Hollywood Reporter.
У 1960-х роках Ширлі Найт була двічі номінована на премію "Оскар" за ролі у фільмах "Темрява нагорі сходів" і "Солодкоголосий птах юності". Вона була лауреатом двох премій "Еммі", а також премій "Золотий глобус" і "Тоні".
Крім того, Найт відома за такими фільмами та серіалами, як "Бранці Посейдона", "Відчайдушні домогосподарки", "Якби ці стіни могли говорити", "Люди дощу", "Краще не буває", "Вона написала вбивство".
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