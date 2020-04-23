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23 квітня • оновлено в 12:06
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Померла зірка "Відчайдушних домогосподарок"

2.6т
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У США померла голлівудська актриса, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки" Ширлі Найт. Їй було 83 роки.

Смерть артистки настала з природних причин. Про це повідомила її старша донька – актриса Кейтлін Хопкінс, передає Hollywood Reporter.

Ширлі Найт

Ширлі Найт

Фото: film.ru

У 1960-х роках Ширлі Найт була двічі номінована на премію "Оскар" за ролі у фільмах "Темрява нагорі сходів" і "Солодкоголосий птах юності". Вона була лауреатом двох премій "Еммі", а також премій "Золотий глобус" і "Тоні".

Ширлі Найт

Ширлі Найт

Фото: sb.by

Крім того, Найт відома за такими фільмами та серіалами, як "Бранці Посейдона", "Відчайдушні домогосподарки", "Якби ці стіни могли говорити", "Люди дощу", "Краще не буває", "Вона написала вбивство".

Кадр з серіалу "Відчайдушні домогосподарки"

Кадр з серіалу "Відчайдушні домогосподарки"

Фото: film.ru

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Автор
Крістіна Долматова
Теги
шоу-бизнес шоу
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