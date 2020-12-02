Померла зірка СРСР з фільму "Весна на Зарічній вулиці" Іванова

Померла відома радянська і російська актриса Ніна Іванова, яка прославилася в СРСР завдяки головній ролі у фільмі "Весна на Зарічній вулиці".

Причиною смерті стала тривала хвороба. Івановій було 86 років. Про це повідомляється на сайті Союзу кінематографістів Росії.

"1 грудня 2020 року на 87 році після тривалої хвороби пішла з життя чудова актриса кіно, режисер Ніна Георгіївна Іванова", – йдеться в повідомленні.

Як виглядала Ніна Іванова в молодості і зараз. Lenta.Kz

Прощання з артисткою відбудеться 4 грудня у Москві.

Відзначимо, Ніна Іванова – відома радянська кіноактриса, свою першу роль виконала в десять років у фільмі Віктора Ейсимонта "Жила була дівчинка". Популярність отримала після ролі вчительки російської мови і літератури Тетяни Сергіївни Левченко в фільмі "Весна на Зарічній вулиці" режисерів Фелікса Міронера і Марлена Хуциєва. Також Іванова знялася в таких фільмах, як "Киянка", "Любов'ю треба дорожити", "Сіра хвороба", "Ще можна встигнути", пізніше була одним з режисерів знаменитого дитячого кіножурналу "Єралаш".

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