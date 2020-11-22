Померла зірка серіалів "Дика троянда" й "Багаті теж плачуть"

Померла мексиканська акторка, яка зіграла в серіалах "Дика троянда" й "Багаті теж плачуть", Мален Моралес.

Про це повідомляє асоціація акторів Мексики у Twitter.

"Національна асоціація акторів глибоко шкодує про смерть нашої колеги Мален Моралес, членкині нашої профспілки, яка сьогодні пішла з життя", – повідомили в асоціації.

Причина смерті Моралес не розкривається. Відомо тільки те, що акторка раніше страждала від онкологічного захворювання.

Варто зазначити, що Моралес розпочала свою творчу кар'єру 1979 року. Усього в її фільмографії 13 ролей. Найбільшу популярність у світі їй принесли картини "Багаті теж плачуть", "Каміла" й "Дика троянда".

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