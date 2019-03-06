Померла зірка легендарного гурту Queen

Помер перший бас-гітарист легендарного британського гурту Queen Майк Гроуз.

Про це розповів барабанщик музичного колективу Роджер Тейлор на своїй сторінці в Facebook.

"Так сумно дізнаватися про мого старого друга Майка Гроуза, якого я вперше почув у гурті під назвою The Individuals, коли ми ще навчалися в школі. Він завжди звучав круто. Спочивай з миром", – зазначив він.

Гроуз був першим гітаристом гурту Queen. Він прийшов у колектив у 1970 році, проте пробув там недовго – кілька місяців. Йому на зміну прийшов Джон Дікон.

Що відбувалося в житті Гроуза після виходу з гурту, достеменно невідомо. Він не залишився в музичній сфері, пішовши в малий бізнес. За деякими даними, він грав у Queen у 22 роки, хоча ця інформація ніде не підтверджується.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2016 році 5 вересня лідеру гурту Фредді Мерк'юрі мало виповнитися 70 років. Ми збирали цікаві факти з життя легендарного музиканта.

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