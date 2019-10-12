Померла зірка культового серіалу "Твін Пікс"

У Лос-Анджелесі 11 жовтня помер відомий голлівудський актор Роберт Форстер у 78 років.

За даними The Hollywood Reporter, він довгий час страждав від раку мозку, а помер у власному будинку.

Роберт Форстер грав у багатьох культових фільмах і серіалах, а також працював із такими гігантами, як Девід Лінч та Квентін Тарантано. Зокрема, він знімався у третьому сезоні "Твін Пікс" і "Джекі Браун".

Роберт Форстер (зліва) в "Твін Пікс" Кадр з фільму

Дебют актора відбувся у 1967 році у фільмі за участю Елізабет Тейлор і Марлоном Брандо "Відблиски в золотому оці".

У 90-х його популярність несподівано почала подати, через що Форстеру доводилося братися за потенційно невдалі проекти, щоб заробити грошей.

Роберт Форстер (зліва) в "Джекі Браун" Кадр з фільму

"Моя кар'єра була такою протягом 5 років, а потім ще 27. Кожен раз, коли вона досягала дна, я думав, що зможу терпіти. Потім вона знову впала. В кінці у мене не було ані агента, ані менеджера, ані адвоката. Нічого. Я брався за все", – розповідав він у 2018 році в інтерв'ю Chicago Tribune.

Але смуга невдач закінчилася на Тарантіно, який у 1997 році запросив актора на роль Макса Черрі у фільмі про Джекі Брауна. І вже через рік Роберт став номінантом на премію "Оскар", завдяки блискучій грі.

Форстер у фільмі "Джекі Браун"

На рахунку Форстера є багато відомих фільмів, серед яких: "Психо", "Падіння Лондона", "Алькатрас", "Привиди колишніх подружок", "Малхолланд Драйв", "Загін "Дельта". А останньою його роботою стала роль в картині "Шлях: Пуститися берега. Фільм" за однойменним серіалом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про смерть російського актора, який пішов з життя прямо на сцені.

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