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Померла зірка "Гри престолів" Дайана Рігг

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
1,7 т.
Померла зірка 'Гри престолів' Дайана Рігг

Померла зірка "Гри престолів" Дайана Рігг. mirf.ru.

Американська актриса, зірка серіалу "Гра престолів" Дайана Рігг померла у віці 82 років.

Про це повідомляє видання Express з посиланням на агента артистки. За словами інсайдерів, причина смерті Рігг не уточнюється.

"З величезним сумом ми повідомляємо, що Дайана Рігг мирно померла сьогодні вранці. Вона була в цей час вдома зі своєю сім'єю... Дайана була іконою театру, кіно і телебачення. Вона була лауреатом премій BAFTA, Emmy, Tony та Evening Standard Awards за свою роботу на сцені та екрані. Вона була обожнюваною і шановною представницею своєї професії, яка любила свою роботу і своїх колег-акторів. Її буде дуже не вистачати", – заявив представник актриси.

Дайана Рігг народилася 20 липня 1938 року в місті Донкастер, Великобританія. Найбільшу славу їй принесли ролі дівчини Бонда у фільмі "На секретній службі її Величності" та Оленни Тирел в "Грі престолів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії 25 липня помер Пітер Грін, один із засновників британо-американського рок-гурту Fleetwood Mac. Музиканту було 73 роки.

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