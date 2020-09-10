Померла зірка 'Гри престолів' Дайана Рігг

Американська актриса, зірка серіалу "Гра престолів" Дайана Рігг померла у віці 82 років.

Про це повідомляє видання Express з посиланням на агента артистки. За словами інсайдерів, причина смерті Рігг не уточнюється.

"З величезним сумом ми повідомляємо, що Дайана Рігг мирно померла сьогодні вранці. Вона була в цей час вдома зі своєю сім'єю... Дайана була іконою театру, кіно і телебачення. Вона була лауреатом премій BAFTA, Emmy, Tony та Evening Standard Awards за свою роботу на сцені та екрані. Вона була обожнюваною і шановною представницею своєї професії, яка любила свою роботу і своїх колег-акторів. Її буде дуже не вистачати", – заявив представник актриси.

Дайана Рігг народилася 20 липня 1938 року в місті Донкастер, Великобританія. Найбільшу славу їй принесли ролі дівчини Бонда у фільмі "На секретній службі її Величності" та Оленни Тирел в "Грі престолів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії 25 липня помер Пітер Грін, один із засновників британо-американського рок-гурту Fleetwood Mac. Музиканту було 73 роки.

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