Померла зірка французького шансону Жюльєтт Ґреко

Зірки французького шансону Жюльєтт Ґреко не стало у віці 93 років.

Про це повідомляє агентство AFP. За словами інсайдерів, артистка померла в себе вдома в оточенні сім'ї.

"Жюльєтт Ґреко померла в цю середу в оточенні своєї родини. Її життя було незвичайним. До 89 років вона змушувала французькі пісні сяяти", – навело агентство заяву сім'ї співачки.

Жюльєтт Ґреко народилася 7 лютого 1927 року в Монпельє, Франція. Популярність зірці принесли такі хіти: Si Tu T'imagines, Parlez-moi d`Amour та Je Suis Comme Je Suis. Вона співпрацювала з найкращими французькими композиторами та виконавцями. Багатьом припала до душі її спільна творчість із Сержем Генсбуром.

Греко також знімалася в кіно. Серед її робіт – ролі в таких фільмах, як "Орфей", "Хатина дядька Тома", "Любов біля моря", "Лілі, покохай мене" і "Ніч генералів".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Великобританії 25 липня помер Пітер Ґрін, один із засновників британо-американського рок-гурту Fleetwood Mac. Музиканту було 73 роки.